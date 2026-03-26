44 000 евро за проваленную стройку? Суд подтвердил выплаты экс-правлению больницы Страдыня

Редакция PRESS 26 марта, 2026 15:13

Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по иску трёх бывших членов правления больницы Страдыня о выплате компенсаций при увольнении. Это означает, что вступило в силу решение апелляционной инстанции, обязывающее учреждение перечислить им выходные пособия и судебные издержки.

Риналдсу Муцнису присуждено 16 000 евро компенсации и 1 724,25 евро расходов на адвоката, Агре Мелне - 11 486 евро и 1 724,25 евро, Янису Наглису - 11 486 евро и 1 724,25 евро. В сумме бывшим членам правления подлежит выплате 44 144,75 евро. Кроме того, больница обязана перечислить государственную пошлину в размере 2 124,15 евро.

Суд указал, что совет больницы отозвал правление, сославшись на субъективный критерий - утрату доверия, не представив доказательств нарушения полномочий, ненадлежащего исполнения обязанностей или ущерба интересам учреждения. Не установлено, что бывшие руководители действовали недобросовестно или причинили вред больнице.

Отдельно подчёркнуто, что подготовленные позднее по заказу больницы аудиторские и юридические заключения не выявили нарушений и не могут использоваться задним числом как основание для увольнения.

«Отзыв членов правления должен быть основан на объективных и доказуемых обстоятельствах, а не на субъективных ощущениях», - заявил бывший председатель правления Риналдс Муцнис.

Ранее больница оспаривала решение Рижского окружного суда, указывая, что не были учтены доказательства, связанные с управлением рисками при строительстве корпуса A2. В учреждении настаивали, что при ненадлежащем исполнении обязанностей выходное пособие не выплачивается.

Напомним, в октябре 2023 года совет выразил недоверие прежнему правлению на фоне проблем со строительством корпуса A2. Объект возводила компания «Velve», проект остался незавершённым, контракт с подрядчиком был расторгнут.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

