44 000 евро за проваленную стройку? Суд подтвердил выплаты экс-правлению больницы Страдыня

Риналдсу Муцнису присуждено 16 000 евро компенсации и 1 724,25 евро расходов на адвоката, Агре Мелне - 11 486 евро и 1 724,25 евро, Янису Наглису - 11 486 евро и 1 724,25 евро. В сумме бывшим членам правления подлежит выплате 44 144,75 евро. Кроме того, больница обязана перечислить государственную пошлину в размере 2 124,15 евро.

Суд указал, что совет больницы отозвал правление, сославшись на субъективный критерий - утрату доверия, не представив доказательств нарушения полномочий, ненадлежащего исполнения обязанностей или ущерба интересам учреждения. Не установлено, что бывшие руководители действовали недобросовестно или причинили вред больнице.

Отдельно подчёркнуто, что подготовленные позднее по заказу больницы аудиторские и юридические заключения не выявили нарушений и не могут использоваться задним числом как основание для увольнения.

«Отзыв членов правления должен быть основан на объективных и доказуемых обстоятельствах, а не на субъективных ощущениях», - заявил бывший председатель правления Риналдс Муцнис.

Ранее больница оспаривала решение Рижского окружного суда, указывая, что не были учтены доказательства, связанные с управлением рисками при строительстве корпуса A2. В учреждении настаивали, что при ненадлежащем исполнении обязанностей выходное пособие не выплачивается.

Напомним, в октябре 2023 года совет выразил недоверие прежнему правлению на фоне проблем со строительством корпуса A2. Объект возводила компания «Velve», проект остался незавершённым, контракт с подрядчиком был расторгнут.