Кто получит меньше? Новые правила расчёта жилищного пособия

Перед подачей заявления жителям рекомендуется ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов, чтобы убедиться в соответствии критериям получения поддержки.

С 1 января по 30 апреля при расчёте жилищного пособия применяются следующие коэффициенты:

• для отдельно проживающего человека пенсионного возраста или отдельно проживающего лица с инвалидностью — коэффициент 2,5;

• для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью — коэффициент 2;

• для домохозяйства, в котором есть дети до 18 лет либо совершеннолетние до 24 лет, если они продолжают обучение — коэффициент 2;

• для остальных домохозяйств — коэффициент 1,7.

Как рассчитывается жилищное пособие

Пособие рассчитывается по установленной формуле с учётом доходов домохозяйства, порога гарантированного минимального дохода и нормативных расходов на жильё в соответствии с правилами Кабинета министров № 809 «Оценка материального положения домохозяйства и получение социальной помощи». В 2026 году порог гарантированного минимального дохода составляет 187 евро для первой или единственной персоны в домохозяйстве и 131 евро — для остальных.

При расчёте учитываются:

• площадь жилья;

• расходы на аренду и управление (необходимо представить оригинал договора аренды или управления либо договор о социальной услуге и квитанции об оплате за предыдущий месяц);

• расходы на газ, электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, включая твёрдое топливо, вывоз мусора, ассенизацию, налог на недвижимость;

• расходы на телекоммуникации и интернет, установку и поверку водосчётчиков, обслуживание дымоходов и вентиляции и другие подтверждённые расходы.

Как получить пособие

Пособие назначает и выплачивает социальная служба самоуправления после оценки материального положения домохозяйства — учитываются доходы, накопления, движимое и недвижимое имущество в соответствии с нормативным регулированием.

Важно!

Если домохозяйство уже получает жилищное пособие, перерасчёт по новым коэффициентам будет произведён автоматически, повторно обращаться в социальную службу не требуется.

Документы, которые необходимо подать для оценки материального положения:

• заявление;

• справка о доходах от хозяйственной деятельности за три месяца;

• выписки по банковским счетам за три последних полных месяца всех членов домохозяйства;

• информация и подтверждающие документы о других регулярных и нерегулярных доходах — алименты, стипендии, пенсии, полученные за рубежом и другие доходы;

• при необходимости — справка работодателя о заработной плате;

• документы, подтверждающие актуальные расходы на жильё.

Для получения социальной помощи в Риге необходимо подать заявление в Рижскую социальную службу и заполнить декларацию о средствах к существованию, необходимую для оценки доходов и материального положения.

В декларации должны быть указаны все виды доходов, перечисленные в приложении № 2 к правилам Кабинета министров № 809.

Жилищное пособие не предоставляется, если у человека имеются средства или имущество, позволяющие самостоятельно покрыть расходы. Например, если накопления на банковском счёте превышают установленный для малоимущего домохозяйства порог — 425 евро для первой или единственной персоны и 298 евро для каждой следующей — статус малоимущего не присваивается, и пособие не назначается. Аналогично отказ возможен, если человек наследует ценное имущество, даже если в данный момент оно не приносит дохода, поскольку рассматривается как потенциальный ресурс для обеспечения потребностей.

Решение о праве на получение жилищного пособия принимается только после оценки всех установленных критериев. Социальная служба обязана принять решение в течение одного месяца со дня получения заявления. Пособие начисляется не с даты подачи заявления, а с даты принятия решения. Если заявление подано 25 апреля, решение должно быть принято до 24 мая, и повышенный коэффициент уже применяться не будет, поскольку срок его действия истечёт.