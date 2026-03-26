Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Кто получит меньше? Новые правила расчёта жилищного пособия

Редакция PRESS 26 марта, 2026 15:54

Важно 0 комментариев

В соответствии с поправками к Закону о социальных услугах и социальной помощи до 30 апреля действуют изменения в порядке назначения жилищного пособия.

Перед подачей заявления жителям рекомендуется ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов, чтобы убедиться в соответствии критериям получения поддержки.

С 1 января по 30 апреля при расчёте жилищного пособия применяются следующие коэффициенты:

• для отдельно проживающего человека пенсионного возраста или отдельно проживающего лица с инвалидностью — коэффициент 2,5;
• для домохозяйства, состоящего только из лиц пенсионного возраста или лиц с инвалидностью — коэффициент 2;
• для домохозяйства, в котором есть дети до 18 лет либо совершеннолетние до 24 лет, если они продолжают обучение — коэффициент 2;
• для остальных домохозяйств — коэффициент 1,7.

Как рассчитывается жилищное пособие

Пособие рассчитывается по установленной формуле с учётом доходов домохозяйства, порога гарантированного минимального дохода и нормативных расходов на жильё в соответствии с правилами Кабинета министров № 809 «Оценка материального положения домохозяйства и получение социальной помощи». В 2026 году порог гарантированного минимального дохода составляет 187 евро для первой или единственной персоны в домохозяйстве и 131 евро — для остальных.

При расчёте учитываются:

• площадь жилья;
• расходы на аренду и управление (необходимо представить оригинал договора аренды или управления либо договор о социальной услуге и квитанции об оплате за предыдущий месяц);
• расходы на газ, электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, включая твёрдое топливо, вывоз мусора, ассенизацию, налог на недвижимость;
• расходы на телекоммуникации и интернет, установку и поверку водосчётчиков, обслуживание дымоходов и вентиляции и другие подтверждённые расходы.

Как получить пособие

Пособие назначает и выплачивает социальная служба самоуправления после оценки материального положения домохозяйства — учитываются доходы, накопления, движимое и недвижимое имущество в соответствии с нормативным регулированием.

Важно!

Если домохозяйство уже получает жилищное пособие, перерасчёт по новым коэффициентам будет произведён автоматически, повторно обращаться в социальную службу не требуется.

Документы, которые необходимо подать для оценки материального положения:

• заявление;
• справка о доходах от хозяйственной деятельности за три месяца;
• выписки по банковским счетам за три последних полных месяца всех членов домохозяйства;
• информация и подтверждающие документы о других регулярных и нерегулярных доходах — алименты, стипендии, пенсии, полученные за рубежом и другие доходы;
• при необходимости — справка работодателя о заработной плате;
• документы, подтверждающие актуальные расходы на жильё.

Для получения социальной помощи в Риге необходимо подать заявление в Рижскую социальную службу и заполнить декларацию о средствах к существованию, необходимую для оценки доходов и материального положения.

В декларации должны быть указаны все виды доходов, перечисленные в приложении № 2 к правилам Кабинета министров № 809.

Жилищное пособие не предоставляется, если у человека имеются средства или имущество, позволяющие самостоятельно покрыть расходы. Например, если накопления на банковском счёте превышают установленный для малоимущего домохозяйства порог — 425 евро для первой или единственной персоны и 298 евро для каждой следующей — статус малоимущего не присваивается, и пособие не назначается. Аналогично отказ возможен, если человек наследует ценное имущество, даже если в данный момент оно не приносит дохода, поскольку рассматривается как потенциальный ресурс для обеспечения потребностей.

Решение о праве на получение жилищного пособия принимается только после оценки всех установленных критериев. Социальная служба обязана принять решение в течение одного месяца со дня получения заявления. Пособие начисляется не с даты подачи заявления, а с даты принятия решения. Если заявление подано 25 апреля, решение должно быть принято до 24 мая, и повышенный коэффициент уже применяться не будет, поскольку срок его действия истечёт.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев
Три нарушения — вон из Латвии! Сейм ужесточил правила для иностранцев (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать