Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Нам атаки по нефти аукнулись. Как украинский дрон оказался в Латвии?

Редакция PRESS 26 марта, 2026 15:48

Важно 0 комментариев

Украина с августа прошлого года усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре — нефтеперерабатывающим заводам, насосным станциям, хранилищам и экспортным терминалам, об этом пишет LSM. Цель кампании — ослабить главный источник доходов Москвы и создать дефицит топлива внутри страны.

По данным аналитиков Open Source Centre и Reuters, только за несколько месяцев Украина нанесла около 60 ударов по ключевым энергетическим объектам России. Потери перерабатывающих мощностей достигали 17–21% — до 1,4 млн баррелей в сутки. В ряде регионов начали расти цены на топливо, а в отдалённых районах фиксировались перебои с поставками.

Основным инструментом стали дальнобойные беспилотники, способные преодолевать до 2000 километров. Чаще всего применяются дроны «Liutyi» и «FP-1». Они оснащены системами визуальной навигации и устойчивыми к помехам антеннами, что позволяет обходить российскую противовоздушную оборону.

Под удары попали объекты по всей цепочке — от переработки до экспорта. Атаки фиксировались в Краснодарском крае, в районе Москвы и Санкт-Петербурга, в Брянской области, а также на терминалах в Балтийском и Чёрном морях. Среди ближайших к Латвии целей — Приморский нефтяной терминал и порт Усть-Луга в Ленинградской области.

На этом фоне произошёл инцидент, напрямую затронувший Латвию. Один из украинских беспилотников, направлявшийся к цели на территории России, пересёк границу и упал на латвийской территории. Обстоятельства падения расследуются.

Россия в ответ усиливает защиту стратегических объектов. Над крупными заводами и терминалами устанавливаются противодроновые сети и защитные конструкции, совершенствуются системы перехвата. По данным источников Reuters, доля дронов, достигающих целей, постепенно сокращается.

Тем не менее удары по нефтяному сектору остаются одним из ключевых элементов украинской стратегии давления на российскую экономику.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Важно

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Важно

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Важно

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
Загрузка

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать