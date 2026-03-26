Нам атаки по нефти аукнулись. Как украинский дрон оказался в Латвии?

По данным аналитиков Open Source Centre и Reuters, только за несколько месяцев Украина нанесла около 60 ударов по ключевым энергетическим объектам России. Потери перерабатывающих мощностей достигали 17–21% — до 1,4 млн баррелей в сутки. В ряде регионов начали расти цены на топливо, а в отдалённых районах фиксировались перебои с поставками.

Основным инструментом стали дальнобойные беспилотники, способные преодолевать до 2000 километров. Чаще всего применяются дроны «Liutyi» и «FP-1». Они оснащены системами визуальной навигации и устойчивыми к помехам антеннами, что позволяет обходить российскую противовоздушную оборону.

Под удары попали объекты по всей цепочке — от переработки до экспорта. Атаки фиксировались в Краснодарском крае, в районе Москвы и Санкт-Петербурга, в Брянской области, а также на терминалах в Балтийском и Чёрном морях. Среди ближайших к Латвии целей — Приморский нефтяной терминал и порт Усть-Луга в Ленинградской области.

На этом фоне произошёл инцидент, напрямую затронувший Латвию. Один из украинских беспилотников, направлявшийся к цели на территории России, пересёк границу и упал на латвийской территории. Обстоятельства падения расследуются.

Россия в ответ усиливает защиту стратегических объектов. Над крупными заводами и терминалами устанавливаются противодроновые сети и защитные конструкции, совершенствуются системы перехвата. По данным источников Reuters, доля дронов, достигающих целей, постепенно сокращается.

Тем не менее удары по нефтяному сектору остаются одним из ключевых элементов украинской стратегии давления на российскую экономику.