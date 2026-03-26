Пчёлы и колибри « подшофе» весь день? Учёные нашли алкоголь в нектаре

Редакция PRESS 26 марта, 2026 16:36

Животные 0 комментариев

Они перелетают с цветка на цветок, собирают нектар — и, как оказалось, заодно… пьют.

Причём регулярно.

Учёные обнаружили: в нектаре многих растений содержатся небольшие количества алкоголя. И такие опылители, как пчёлы и колибри, получают его буквально весь день.

Не специально.

Просто вместе с едой.

В исследовании нашли этанол в нектаре 26 из 29 видов растений. Концентрации — крошечные, но есть нюанс.

Колибри, например, за день выпивают нектар в объёме до 150% собственного веса.

В пересчёте это даёт эффект, сопоставимый с тем, как если бы человек выпивал примерно один алкогольный напиток в день.

Звучит неожиданно?

Есть ещё интереснее.

Ни пчёлы, ни птицы не выглядят «пьяными».

Они не теряют координацию, не замедляются, не ведут себя странно.

Почему?

Судя по всему, дело в скорости обмена веществ.
Колибри — это «живые двигатели»: они сжигают энергию так быстро, что алкоголь просто не успевает накапливаться.

Но это не значит, что он ничего не делает.

Учёные предполагают: этанол может влиять на поведение — как это делают кофеин или никотин, которые тоже встречаются в нектаре.

Например, слегка менять предпочтения или усиливать «привязанность» к определённым цветам.

И ещё одна деталь.

Когда концентрация алкоголя становится выше — около 2% — колибри начинают избегать такие источники.

То есть они не просто пьют.

Они… регулируют дозу.

В итоге получается странная картина.

В природе уже давно существует «слабый алкоголь» — и некоторые животные живут с ним постоянно.

Без последствий, которые мы привыкли ожидать.

И, возможно, справляются с ним гораздо лучше нас.
 
 
 

Комментарии (0)
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

