Пчёлы и колибри « подшофе» весь день? Учёные нашли алкоголь в нектаре

Причём регулярно.
Учёные обнаружили: в нектаре многих растений содержатся небольшие количества алкоголя. И такие опылители, как пчёлы и колибри, получают его буквально весь день.
Не специально.
Просто вместе с едой.
В исследовании нашли этанол в нектаре 26 из 29 видов растений. Концентрации — крошечные, но есть нюанс.
Колибри, например, за день выпивают нектар в объёме до 150% собственного веса.
В пересчёте это даёт эффект, сопоставимый с тем, как если бы человек выпивал примерно один алкогольный напиток в день.
Звучит неожиданно?
Есть ещё интереснее.
Ни пчёлы, ни птицы не выглядят «пьяными».
Они не теряют координацию, не замедляются, не ведут себя странно.
Почему?
Судя по всему, дело в скорости обмена веществ.
Колибри — это «живые двигатели»: они сжигают энергию так быстро, что алкоголь просто не успевает накапливаться.
Но это не значит, что он ничего не делает.
Учёные предполагают: этанол может влиять на поведение — как это делают кофеин или никотин, которые тоже встречаются в нектаре.
Например, слегка менять предпочтения или усиливать «привязанность» к определённым цветам.
И ещё одна деталь.
Когда концентрация алкоголя становится выше — около 2% — колибри начинают избегать такие источники.
То есть они не просто пьют.
Они… регулируют дозу.
В итоге получается странная картина.
В природе уже давно существует «слабый алкоголь» — и некоторые животные живут с ним постоянно.
Без последствий, которые мы привыкли ожидать.
И, возможно, справляются с ним гораздо лучше нас.