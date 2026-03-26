Пчёлы и колибри « подшофе» весь день? Учёные нашли алкоголь в нектаре

Причём регулярно.

Учёные обнаружили: в нектаре многих растений содержатся небольшие количества алкоголя. И такие опылители, как пчёлы и колибри, получают его буквально весь день.

Не специально.

Просто вместе с едой.

В исследовании нашли этанол в нектаре 26 из 29 видов растений. Концентрации — крошечные, но есть нюанс.

Колибри, например, за день выпивают нектар в объёме до 150% собственного веса.

В пересчёте это даёт эффект, сопоставимый с тем, как если бы человек выпивал примерно один алкогольный напиток в день.

Звучит неожиданно?

Есть ещё интереснее.

Ни пчёлы, ни птицы не выглядят «пьяными».

Они не теряют координацию, не замедляются, не ведут себя странно.

Почему?

Судя по всему, дело в скорости обмена веществ.

Колибри — это «живые двигатели»: они сжигают энергию так быстро, что алкоголь просто не успевает накапливаться.

Но это не значит, что он ничего не делает.

Учёные предполагают: этанол может влиять на поведение — как это делают кофеин или никотин, которые тоже встречаются в нектаре.

Например, слегка менять предпочтения или усиливать «привязанность» к определённым цветам.

И ещё одна деталь.

Когда концентрация алкоголя становится выше — около 2% — колибри начинают избегать такие источники.

То есть они не просто пьют.

Они… регулируют дозу.

В итоге получается странная картина.

В природе уже давно существует «слабый алкоголь» — и некоторые животные живут с ним постоянно.

Без последствий, которые мы привыкли ожидать.

И, возможно, справляются с ним гораздо лучше нас.





