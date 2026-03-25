Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (2)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 20:26

Важно 2 комментариев

LETA

 

Смотреть в Threads

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как призыв к жителям экономить ресурсы в условиях подорожания.

Глава правительства отметила, что власти делают всё возможное для стабилизации цен, однако людям также стоит пересмотреть свои привычки и активнее выбирать общественный транспорт.

В соцсетях слова премьер-министра вызвали волну критики. Пользователи требуют, чтобы экономия начиналась с самих чиновников.

«Пусть сама поездит на общественном транспорте, почувствует этот запах и перестанет тратить деньги налогоплательщиков на топливо. Покажите пример — начните с себя», — написала одна из жительниц.

Этот комментарий собрал почти 150 откликов. Многие поддержали позицию, заявив, что в условиях топливного кризиса министрам и депутатам следует отказаться от оплачиваемого топлива и компенсаций.

«В условиях топливного кризиса депутатам и министрам стоит перестать получать оплачиваемое топливо. Пусть платят из своих “скромных” зарплат», — говорится в одном из сообщений.

Часть пользователей указала на разрыв между столицей и регионами.

«Попробуйте пожить в маленьком городе с тремя детьми, которых нужно развозить по кружкам. Латвия не заканчивается Ригой», — отмечают комментаторы.

Звучат и более жёсткие оценки, в которых подчёркивается, что общество финансирует власть и вправе требовать от неё личного примера.

При этом некоторые пользователи признают, что в отдельных случаях общественный транспорт действительно может быть разумной альтернативой. Однако другие указывают, что для ряда профессий и семейных ситуаций подобный совет неприменим.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки
Эксклюзив

Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки (2)

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей
Важно

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста
Важно

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года (2)

Важно 23:39

Важно 2 комментариев

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Читать
Загрузка

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи (2)

Важно 20:35

Важно 2 комментариев

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Читать

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта (2)

Животные 19:24

Животные 2 комментариев

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Читать

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (2)

Важно 18:51

Важно 2 комментариев

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Читать

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника? (2)

Важно 18:17

Важно 2 комментариев

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

Читать

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию (2)

Мир 17:55

Мир 2 комментариев

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

Читать