Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как призыв к жителям экономить ресурсы в условиях подорожания.

Глава правительства отметила, что власти делают всё возможное для стабилизации цен, однако людям также стоит пересмотреть свои привычки и активнее выбирать общественный транспорт.

В соцсетях слова премьер-министра вызвали волну критики. Пользователи требуют, чтобы экономия начиналась с самих чиновников.

«Пусть сама поездит на общественном транспорте, почувствует этот запах и перестанет тратить деньги налогоплательщиков на топливо. Покажите пример — начните с себя», — написала одна из жительниц.

Этот комментарий собрал почти 150 откликов. Многие поддержали позицию, заявив, что в условиях топливного кризиса министрам и депутатам следует отказаться от оплачиваемого топлива и компенсаций.

«В условиях топливного кризиса депутатам и министрам стоит перестать получать оплачиваемое топливо. Пусть платят из своих “скромных” зарплат», — говорится в одном из сообщений.

Часть пользователей указала на разрыв между столицей и регионами.

«Попробуйте пожить в маленьком городе с тремя детьми, которых нужно развозить по кружкам. Латвия не заканчивается Ригой», — отмечают комментаторы.

Звучат и более жёсткие оценки, в которых подчёркивается, что общество финансирует власть и вправе требовать от неё личного примера.

При этом некоторые пользователи признают, что в отдельных случаях общественный транспорт действительно может быть разумной альтернативой. Однако другие указывают, что для ряда профессий и семейных ситуаций подобный совет неприменим.