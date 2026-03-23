Ошибка на 19 млн евро в заявке на строительство больницы Страдиня: чем дело кончилось?

23 марта, 2026 11:13

19 млн евро - именно на такую сумму ошибся один из претендентов, подавший предложение о завершении строительства нового корпуса больницы Страдиньша. После перерасчета его предложение уже не было самым дешевым, однако на результаты конкурса это не повлияло, сообщает программа Латвийского телевидения "de facto".

История со строительством корпуса A2 тянется более десяти лет. Шесть лет назад его начало строить ООО "Velve", но из-за затянувшихся разногласий в феврале 2024 года больница расторгла договор со строительной фирмой.

Руководство проектом согласилось перенять ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), и был объявлен новый конкурс. Однако закупка затянулась, так как "Velve" оспорила условия закупки.

Бюро по надзору за закупками отклонило жалобы, но последовали обращения в суд и просьба о временном регулировании, что означало остановку процесса на неопределенный срок. Однако суд это требование отклонил, и на этой неделе решение вступило в силу.

Предложения завершить строительство начатого "Velve" корпуса A2 подали три претендента - объединение поставщиков "SNL Būve" за 133,6 млн евро, ООО "Aimasa" за 114 млн и "NSHC Group" за 101,5 млн евро.

Последний претендент был признан победителем конкурса как подавший экономически наиболее выгодное предложение.

Однако в отчете о результатах закупки видно, что предложенная победителем сумма была скорректирована и увеличилась на 19 млн евро - до 120,37 млн, и уже не является самой низкой.

Цена предложения выросла на пятую часть и фактически совпадает с той суммой, которую больница может выделить на завершение проекта.

"Ошибка возникла при умножении цены за единицу строительства на запланированный объем, и итоговая цифра была математически некорректной, но предложенные цены за единицу - корректны и соответствуют рынку. Поэтому в данном случае нет риска, что строитель что-то не учел или неправильно понял", - отметил руководитель отдела закупок VNĪ Гиртс Норлиндс.

ООО "Aimasa", проигравшее в закупке с разницей всего в один балл, подало жалобу в Бюро по надзору за закупками, которое обещает объявить решение в течение двух недель.

(Lsm.lv)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

