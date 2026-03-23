Ошибка на 19 млн евро в заявке на строительство больницы Страдиня: чем дело кончилось?

История со строительством корпуса A2 тянется более десяти лет. Шесть лет назад его начало строить ООО "Velve", но из-за затянувшихся разногласий в феврале 2024 года больница расторгла договор со строительной фирмой.

Руководство проектом согласилось перенять ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), и был объявлен новый конкурс. Однако закупка затянулась, так как "Velve" оспорила условия закупки.

Бюро по надзору за закупками отклонило жалобы, но последовали обращения в суд и просьба о временном регулировании, что означало остановку процесса на неопределенный срок. Однако суд это требование отклонил, и на этой неделе решение вступило в силу.

Предложения завершить строительство начатого "Velve" корпуса A2 подали три претендента - объединение поставщиков "SNL Būve" за 133,6 млн евро, ООО "Aimasa" за 114 млн и "NSHC Group" за 101,5 млн евро.

Последний претендент был признан победителем конкурса как подавший экономически наиболее выгодное предложение.

Однако в отчете о результатах закупки видно, что предложенная победителем сумма была скорректирована и увеличилась на 19 млн евро - до 120,37 млн, и уже не является самой низкой.

Цена предложения выросла на пятую часть и фактически совпадает с той суммой, которую больница может выделить на завершение проекта.

"Ошибка возникла при умножении цены за единицу строительства на запланированный объем, и итоговая цифра была математически некорректной, но предложенные цены за единицу - корректны и соответствуют рынку. Поэтому в данном случае нет риска, что строитель что-то не учел или неправильно понял", - отметил руководитель отдела закупок VNĪ Гиртс Норлиндс.

ООО "Aimasa", проигравшее в закупке с разницей всего в один балл, подало жалобу в Бюро по надзору за закупками, которое обещает объявить решение в течение двух недель.

