Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Размер сбора составит 1,50 евро с человека за каждую ночь проживания, но не более 15 евро за одно непрерывное пребывание.

Сбор не будет применяться к жителям, задекларированным в крае, к лицам до 18 лет, а также к тем, кто приезжает в командировки и по служебным делам.

В самоуправлении заявляют, что цель нововведения — способствовать устойчивому развитию туризма и привлечь дополнительные средства для инициатив, связанных с отраслью.

Кулдигская старина, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается значимым культурным и туристическим направлением. Власти подчеркивают, что развитие туризма должно быть целенаправленным и сбалансированным, а также способствовать улучшению городской среды и качества услуг.

Доходы от сбора планируется использовать исключительно на цели, связанные с туризмом: продвижение Кулдиги как направления, маркетинговые активности, развитие культурного и туристического предложения, совершенствование цифровых решений и сотрудничество с местными предпринимателями.

Решение принято после общественного обсуждения — самоуправление получило и оценило мнения жителей и бизнеса. Власти обещают предпринимателям разъяснения по порядку применения и администрирования сбора, при этом подчеркивают, что система будет максимально простой и понятной.

Одновременно самоуправление заявляет, что будет следить за геополитической ситуацией и при необходимости оценит сроки введения сбора, если появятся признаки существенного негативного влияния на туристический поток или деловую среду.