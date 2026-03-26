Домбровскис: стагфляционный шок может поразить ЕС, если затянется конфликт на Ближнем Востоке

© LETA 26 марта, 2026 07:55

Важно 0 комментариев

Влияние конфликта на Ближнем Востоке на европейскую экономику во многом будет зависеть от того, насколько долгим и масштабным будет конфликт. Если его удастся остановить в относительно короткие сроки, то влияние будет меньше, но если конфликт продолжится, это может вызвать стагфляцию в Европе, сказал в интервью агентству ЛЕТА исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, и блокада Ормузского пролива, и интенсивное разрушение Ираном инфраструктуры добычи нефти и газа в соседних странах могут оказать существенное негативное влияние на цены на нефть и газ.

"В этом случае Европейский союз (ЕС) рискует столкнуться со стагфляционным шоком, когда, с одной стороны, цены на нефть и газ растут и это увеличивает инфляцию в целом, а с другой стороны, экономический рост падает из-за этих высоких цен, нарушения цепочки поставок и более сложного доступа к финансированию", - сказал Домбровскис.

По его словам, наблюдаемый на данный момент рост цен на энергоносители не такой большой, как в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Однако негативные экономические последствия могут быть достаточно серьезными, поэтому важно как можно скорее деэскалировать конфликт с Ираном.

Он также отметил, что Европейская комиссия рассматривает возможные варианты того, что следует делать сейчас. В распоряжении стран ЕС имеются механизмы воздействия, например, возможность снизить некоторые налоги на нефтепродукты и газ. В то же время остается неясным, насколько сильным и продолжительным будет шок для экономики от повышения цен на нефть и газ.

Отвечая на вопрос о том, что нынешняя ситуация может означать для России и ее способности продолжать войну в Украине, Домбровскис сказал, что, поскольку российская экономика в значительной степени зависит от экспорта ископаемого топлива, рост цен на нефть и газ означает увеличение доходов российского бюджета. Негативно сказываются и решения США об облегчении закупок российской нефти.

"Что касается санкций, то мы в ЕС ясно дали понять администрации США, что считаем серьезной ошибкой начинать сейчас ослабление санкций против России или против Беларуси, как мы слышали недавно. Это только отдалит нас от целей, которых мы хотим достичь в Украине - стабильного и справедливого мира для Украины, и в конечном итоге от целей, которых США и Израиль пытаются достичь в Иране, потому что, как мы знаем, Россия поддерживает Иран в его войне против США и Израиля", - сказал Домбровскис.

*Стагфляция — это худшее из экономических состояний, сочетающее застой производства (стагнацию) и высокий рост цен (инфляцию). Простыми словами: цены в магазинах растут, а экономика не развивается, зарплаты не повышаются, и при этом растет безработица. Это «двойной удар» по населению, когда жизнь дорожает, а возможности заработать становится меньше (разъяснения ИИ).

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива
Важно

Работница случайно оставила накладную: выяснилась закупочная цена топлива

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет
Важно

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?
Важно

Одна цифра ценою в миллиард: Латвия повышает финансирование обороны, но за счет чего?

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

Важно 17:50

Важно 0 комментариев

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

Читать
«Мы закрываемся»: Euroskor уходит с рынка Латвии

Новости Латвии 17:45

Новости Латвии 0 комментариев

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Читать

Силиня заговорила об ядерной энергетике. А энергонезависимость — главный наш приоритет

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Читать

Янис Херманис о призыве Швеции хранить наличные: «Что шведы знают такого, чего не знаем мы?»

Важно 17:17

Важно 0 комментариев

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

Читать

«Изменить Европу»: Шлесерс выступил рядом с Орбаном и Ле Пен

Важно 17:07

Важно 0 комментариев

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

Читать

Один укус крысы и — Пардаугава погрузилась во тьму

Важно 17:01

Важно 0 комментариев

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

Читать

Отдыхаешь в Кулдиге — заплати сбор! Сколько стоит ночь в провинции?

Важно 16:37

Важно 0 комментариев

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

Читать