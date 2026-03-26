Домбровскис: стагфляционный шок может поразить ЕС, если затянется конфликт на Ближнем Востоке

По его словам, и блокада Ормузского пролива, и интенсивное разрушение Ираном инфраструктуры добычи нефти и газа в соседних странах могут оказать существенное негативное влияние на цены на нефть и газ.

"В этом случае Европейский союз (ЕС) рискует столкнуться со стагфляционным шоком, когда, с одной стороны, цены на нефть и газ растут и это увеличивает инфляцию в целом, а с другой стороны, экономический рост падает из-за этих высоких цен, нарушения цепочки поставок и более сложного доступа к финансированию", - сказал Домбровскис.

По его словам, наблюдаемый на данный момент рост цен на энергоносители не такой большой, как в 2022 году, когда Россия вторглась в Украину. Однако негативные экономические последствия могут быть достаточно серьезными, поэтому важно как можно скорее деэскалировать конфликт с Ираном.

Он также отметил, что Европейская комиссия рассматривает возможные варианты того, что следует делать сейчас. В распоряжении стран ЕС имеются механизмы воздействия, например, возможность снизить некоторые налоги на нефтепродукты и газ. В то же время остается неясным, насколько сильным и продолжительным будет шок для экономики от повышения цен на нефть и газ.

Отвечая на вопрос о том, что нынешняя ситуация может означать для России и ее способности продолжать войну в Украине, Домбровскис сказал, что, поскольку российская экономика в значительной степени зависит от экспорта ископаемого топлива, рост цен на нефть и газ означает увеличение доходов российского бюджета. Негативно сказываются и решения США об облегчении закупок российской нефти.

"Что касается санкций, то мы в ЕС ясно дали понять администрации США, что считаем серьезной ошибкой начинать сейчас ослабление санкций против России или против Беларуси, как мы слышали недавно. Это только отдалит нас от целей, которых мы хотим достичь в Украине - стабильного и справедливого мира для Украины, и в конечном итоге от целей, которых США и Израиль пытаются достичь в Иране, потому что, как мы знаем, Россия поддерживает Иран в его войне против США и Израиля", - сказал Домбровскис.

*Стагфляция — это худшее из экономических состояний, сочетающее застой производства (стагнацию) и высокий рост цен (инфляцию). Простыми словами: цены в магазинах растут, а экономика не развивается, зарплаты не повышаются, и при этом растет безработица. Это «двойной удар» по населению, когда жизнь дорожает, а возможности заработать становится меньше (разъяснения ИИ).