За 900 евро хотят пятилетний стаж и докторскую степень: очередная дискуссия о реальных зарплатах (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 13:25

Важно 1 комментариев

В социальной сети в очередной раз разгорелась дискуссия о том, сколько в Латвии можно заработать и что для этого нужно. Автор дискуссии обнаружила объявление, в котором требования никак не соотносились с крошечной зарплатой. И решила спросить у общественности - а что, это так и работает?

“Открываю threads – 1200 евро - это плохая зарплата, на неё 5 бедняков в одной квартире не выживут. Открываю cv.lv – “требуется пять лет стажа, докторская степень, свой транспорт - 900 евро bruto. Где вы все миллионеры работаете? Не верю, что все стали айтишниками и зарабатывают по 5000 евро в месяц, когда в абсолютно всех остальных профессиях люди получают 1200 евро на бумаге", - пишет жительница Латвии в социальной сети hreads.

Смотреть в Threads

В комментариях ей поясняют, где ещё можно найти большие зарплаты:

"Как специалист по управлению персоналом, могу отметить, что в следующих областях относительно стабильные и хорошие зарплаты: анализ данных и все, что с ним связано, IT (но опять же, не для начинающих, а для серьезных IT-специалистов с навыками в области ИИ), маркетинг (но именно такой маркетинг, с акцентом на цифровые технологии, продукт и масштабирование, а также международные рынки), финансовые и налоговые эксперты (особенно эксперты по международному налогообложению), дизайн (UX/UI с опытом разработки нативных мобильных приложений)", - рассказывает Екатерина.

"Знаю много предпринимателей, у которых зарплата больше 3000 евро на руки", - поддерживает её другая комментатор.

"Если при поиске на cv.lv, вы видите, что наиболее распространенное предложение — 900 евро за степень доктора наук и 5 лет опыта, то нет ничего удивительного в том, что вам не платят больше 1000. Откройте еще раз и посмотрите. Там полно офисных администраторов, ассистентов, продавцов и т.д., которым предлагают 1500-2500. Потому что — да, люди с опытом и навыками не работают за 900", - советуют люди.

"При желании вы можете зарабатывать больше денег, даже не будучи IT-специалистом, но тогда вам придётся чем-то пожертвовать. Причём очень многим. Если только в пределах Латвии — это может быть сложнее, но никто не заставляет вас ограничиваться только Латвией", - советуют автору.

Комментарии (1)

