Все посетители этого парка ходят в туи: возмущённый рижанин — о Парке Победы

Рижанин по имени Павел рассказывает, что после долгого запустения прошлой осенью парк наконец-то начал обретать божеский вид. Поставили, в частности, даже 20 новых скамеек, и вдруг скамейки обнаружились - со снятыми спинками! Вначале думал, вандалы напакостили. Но оказалось, сняли по указанию местных хозяйственников. В ремонт забрали!

Мужчина в шоке: это что ж за качество работы такое, что спинки у скамеек живут всего полгода? И кто их так "отсидел" за зиму? Павел рассказывает, что живет в этом районе, у гостиницы "Турист" (она же "Маритим", "Беллевуе") несколько десятилетий. И видит, как этот замечательный парк никак не доведут до ума местные власти.

Даже туалета здесь нет, а ведь скоро зацветет сакура, которой поедут любоваться жители со всей Риги. И ку да им? Правильно, в кусты. Гости отеля так, в принципе, частенько и делают, благо, всегда бурьян поблизости подходящий в теплое время года. И блуждают туристы по округе - киоск "Нарвесена" снесли, за справками обратиться некуда, никаких обзорных планов или табличек рядом нет.

-И вот, в кои веки, в конце лета-начале осени установили скамейки со спинками. 20 скамеек. За считанные дни на прошлой неделе все спинки у скамеек исчезли. Их открутили. Нет, не воры. Как сказали работники парка-увезли на ремонт...??? Вопрос, что с ними случилось менее, чем за пол года, при том, что зимой вряд-ли кто на них сидел.

Рижанин уверен: опять разбазаривание средств и желание отчитаться о сделанном досрочно.

Вторая тема. Там же. Уложили новый асфальт в том же парке. Сдали. Но не заасфальтировали дорожку от остановки в парк, осталась щебенка, люди теперь ходят мимо этой дорожки, чтоб не портить обувь. Дорожка метров 15.

Там же. Вечная тема туалета. Все посетители этого парка ходят в туи. В прошлом году было два биотуалета-поставили в июне, остался потом один и в сентябре убрали. При Ушакове был нормальный туалет, в том числе и для инвалидов. Туалет необходим. Рядом-детская площадка. И детям , и мамочкам. Там же. Трамвайная остановка - нет навеса, нет нормальных скамеек, нет мусорников.

То, что есть-построено в 80-тых... На остановке нет информационного рекламного щита, с пометкой твоего места нахождения и картой города, а это, ведь, туристическое место. Стыдно перед гостями города.

Нарвесенский киоск убрали. Теперь ни талончик не купить, ни газету, ни кофе с табаком.... А это с места, где всегда полно туристов. Плюс к сказанному-не светит ни одна лампа по бульвару А.Грина к домам мимо гостиницы, вдоль стоянки. Их там просто нет, а те, что есть -гостиничные, давно отключены.

И в завершение. Еще с евробаскета, по газону вдоль бульвара тянули эл.кабель. Еще тогда это место заросло бурьяном и никто его не убирал. Это земля самоуправления. Туристы ходили туда в туалет-ведь бурьян был до ушей. Сейчас там полно мусора от приезжающих на посиделки в гостиницу товарищей-господ. Всем пофиг. Писал об этом Шлесерсу-даже глазом не повел...