"В прошлую субботу мыли лестницу Министерства иностранных дел — ту, что выходит на улицу Валдемара. С мылом. Если бы лестница умела говорить, ей было бы что рассказать. Когда-то по ней с красными флагами встречали вернувшегося из странной альпийской эмиграции красного спасителя мира Райниса, здесь отсчитывал ступеньки самый знаменитый из Улманисов… По этой лестнице бегал министр Мунтерс — то в российское посольство, то обратно, протаптывая свою предательскую тропу… А в годы оккупации по ней топтались коммунисты и комсомольцы.

Ирония в том, что и сегодня мунтеризм дополнен комсомольской системностью: да, светское ядро нашей внешней политики держит на себе авангард советской идеологической молодёжи тех лет — они образуют своеобразную первичную организацию на массивных гранитных ступенях, которая видит международные отношения Латвии как свою божественную миссию. С государством у них мало общего, разве что их собственный смешной протокол.

Уже прошло около трёх недель с тех пор, как латвийская министр иностранных дел публично не смогла сдержать личную радость по поводу совместной американско-израильской лавочки. Как там было, цитирую: «Мы, латыши, вместе с иранским народом»? Девяносто миллионов иранцев якобы ждали смены режима? Когда верхушку режима физически уничтожили, оказалось, что господин Трамп имел в виду совсем другое… Мол, ядерная угроза предотвращена.

То, насколько сильно иранский народ ждал, что его освободят от цепей деспотического режима, теперь отлично видно на каждой заправке по всему миру.

Это, видимо, история про спецслужбы сверхдержав и чудаков эпохи, которые на основе имеющейся у них информации выносят какие-то будущие приговоры — а на следующее утро забывают, что именно хотели сказать или начать. Как русские в Украине ищут Гитлера, так и Трамп в Иране ищет атомную бомбу. Назовите хоть одну страну, которая меняет свои режимы, если ей это приказывают извне? Сколько лет Куба у капиталистических берегов Флориды курит сигары коммуниста Кастро?

Кампания по подчинению Ирана увенчалась настоящей выгодой для России. Ещё можно было бы понять, что цены на нефть погуляли, но администрация Трампа заодно сняла санкции и с теневой флотилии русских/убийц. Глубокая мысль? Кто-то до сих пор пытается поверить, что это уникальный стиль руководства Трампа, который в итоге принесёт счастье всем нам? В итоге…

На этой деформированной линии горизонта, где всё небо забито «шахедами» и ракетами, включая растерянных решателей международных вопросов, наши внешнеполитические примадонны молчат. Потому что они запрограммированы и предназначены для других считанных куплетов. На Россию нужно давить, на Россию нужно давить! Звучит — окей, если бы это было последовательным и всеобъемлющим.

Байбиньки и им подобные могли бы для практики сначала что-нибудь выжать у себя дома — ну хотя бы разорвать экономические связи Латвии с кремлёвскими овцами и пастухами или наконец включить в местные санкции местных чекистов, которые до сих пор сотрудничают с Москвой.

Но это, видимо, не стильно — когда тебя ждут трибуны и винные ужины в Брюсселе или Нью-Йорке, или ложа на Рижской арене.

Тем временем Трамп конкретно давит на жизненно важное для нас НАТО — то высмеивая, то обзывая, то умоляя, а заодно и проклиная. Требует, чтобы ему помогали в войне, которую он сам начал, а через час заявляет, что сам со всем справится… Недалеко было до того, чтобы сказать, что он теперь наложит проклятие на альянс. Натерев мозоли во всех местах, включая репродуктивные органы, президент США упрямо утверждает, что это просто невинные родинки.

Что с этим делать нашим внешнеполитическим трудягам? Понурив головы, они усерднее моют лестницу министерства… Может, нужно давить не только на Россию, но заодно и на США? Так галантно — без вуали. Потому что цивилизованный мир не в похмелье. На планете действительно ещё есть люди, которые не позволяют себе поклоняться и поддерживать глупость без масштаба. От нашего внешнеполитического ведомства это вроде как можно требовать, но — будет ли толк? Для этого нужен другой тип позвоночника. Вот ещё один пример, насколько грустно это всё выглядит на самом деле.

Пока Латвия в эти дни открывала почётное консульство на Фиджи, потому что у нас якобы общие ценности с этой экзотической группой островов Тихого океана, американцы с белорусами договорились о новом этапе продвижения своих специфических интересов. Да-да — тех самых белорусов, которых в наших внешнеполитических доктринах обозначили как злодеев.

Что произошло? Только что освободили каких-то политзаключённых, два банка тоталитарного режима Лукашенко освободили от наручников, точно так же теперь дали свободу белорусским компаниям, которые производят и продают минеральные удобрения. Свободу получила и минская авиакомпания, которая раньше была в чёрном списке… Означает ли это, что и мы что-то получим от этого пирога? Как ближайшая к Белоруссии страна-сосед. Логичный вопрос, который можно задать союзнику. Почему из дома номер три по улице Валдемара не слышно ни восторга, ни удовлетворения, ни признания, что мы стали свидетелями триумфа международных отношений и дипломатии? Почему не поздравляют весь белорусский народ? Выглядит некрасиво? Смотрите-ка: когда надо бежать в израильское посольство отчитываться, тогда эдгариньши и байбиньки о красоте не думают. А выглядит это ровно так же отвратительно, как и этот примитивный американский сговор с Лукашенко.

Да, времена неспокойные, но иначе никогда и не было. Всегда находятся какие-то сосунки с большими боками, которые ищут посудные магазины.

Умный Трамп так откровенно братался с тупым Путиным, что никаких сомнений — это не может быть и никогда не будет в интересах Латвии. Не будет! Потому что корпоративным кругам Трампа неинтересны демократия или благополучные страны — если вместо этого можно переделить мировые блага. Война в Иране тоже никогда не закончится, потому что ударили не по режиму, а по религии — которую, кстати, многие народы Ирана вполне принимают как своё идейное призвание. Убив духовного лидера, мало шансов, что верующая нация теперь начнёт рисовать иконки Трампа и выращивать голубей мира.

Ясно, что этот угол мира — никакой не белый и пушистый пасхальный зайчик, потому что годами там подпитывался международный терроризм, только напомню — такой порядок создан российским и китайским оружием и при откровенной моральной поддержке именно этого клоуна. Тогда куда, собственно, Трампу нужно было пускать ракеты, если так чесалось? И ещё короли других ближневосточных стран в этой войне увидели, что имеют дело не с мировым полицейским в лице США, а с тем, кто заваривает де**мо. Это, кстати, видно и с кресла в Совете Безопасности ООН — где по ротации сидит и представитель Латвии.

Мы говорим — союзник. На бумаге — да. В реальности пока всё выглядит точно так же, как после Второй мировой войны: если нас кто-то поработит или оккупирует, американцы этого не признают, но умирать за наше дело никто из их жирного конца не готов. Русские это знают, поэтому делают всё, чтобы руками и ртом Трампа расколоть адекватный Запад. Тот Запад у наших границ, который действительно придёт на помощь и объединит силы, если будет нужно. Тот Запад, который по совокупности ценностей немного ближе нам, чем группа островов Фиджи… То, что русские теперь меняют законы, чтобы защищать какие-то свои маргинальные интересы в других странах, если заденут их вшивых, показывает, что Путин действительно из того же выпускного класса, что и Трамп.

Пугать они оба могут международную дипломатию, а не людей, которые не отдадут ни сантиметра своей земли, если её возжелает чужак. Будь то Тегеран или Киев. Или Рига. Нам актуальнее и понятнее украинский урок о цене крови, который большая часть разумного мира видит как конкретную борьбу против мракобесия.

Наши стерильные дипломаты довольно хорошо определили, где находится наш враг. А вот с поиском и признанием друзей всё не так просто, хотя одного из них мы неустанно пытаемся так называть… Но самое важное всё-таки — настоящие друзья, а не совместная фотография на память из Вашингтона или лицемерный твит. Если человеку нужно находиться под наблюдением врачей, не надо делать вид, что он здоров или в здравом уме. Это в равной степени относится и к Путину, и к Трампу.

Политика не бывает простой? Она никогда не бывает чистой? Ну да — по крайней мере, лестница министерства теперь какое-то время будет чистой. Хотя бы что-то у них в эти дни чистое".