Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

Редакция PRESS 24 марта, 2026 15:30

Важно 1 комментариев

В Латвии разгорелась дискуссия среди политиков о том, как именно должны применяться права человека. Причиной стало заявление Лианы Ланги, которое её оппоненты восприняли как утверждение, что конституционные нормы о правах касаются только граждан страны.

Спор начался после её публикации в соцсетях, где она фактически усомнилась в том, что некоторые права распространяются на неграждан и приезжих. «Неужели вам не известно, что статьи Сатверсме, в том числе касающиеся религии, относятся к гражданам Латвии, а не к приезжим, туристам, мигрантам и бродягам?» — написала она.

Юрист и общественный комментатор Марис Лусте жёстко отреагировал на такую позицию, назвав её «пугающим непониманием основного закона».

«Могли бы национальные политики сами пройти процесс натурализации? Например, Лиана Ланга только что продемонстрировала пугающее непонимание основного закона Латвийской Республики. Тогда, возможно, политическая сила, которую она представляет, строит фундамент своей идеологии на нехватке знаний?» - написал Лусте в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что Конституция четко разделяет права, применимые исключительно к гражданам, и те, которые принадлежат «каждому человеку в Латвии».

В своей аргументации Лусте использует жесткий гипотетический пример: «Представим, что задержаны два террориста, спрятавшие взрывное устройство. Полицейский спрашивает у обоих паспорта и вырывает ногти только тому, кто оказывается негражданином или приезжим. Или, как принято в России — террористу отрезают ухо и засовывают ему в рот. Пытаемый признается, и взрывное устройство обезврежено».

По его словам, подобная логика ведет к оправданию пыток и разрушает сам принцип правового государства. Он предупреждает, что если государство само нарушает закон, «оно перестает быть легитимным».

«Как известно, Сатверсме четко определяет, какие основные права относятся только к гражданам, а какие — ко всем людям в Латвии. И этим Конституция, как в демократическом государстве, отражает значение человека как высшей ценности».

Эксперт также проводит историческую параллель с античностью: «Это важно, чтобы мы не вернулись к мышлению Древнего Рима, где часть людей считалась “вещами”». Лусте предупреждает, что выборочное применение прав человека «отбрасывает общество как минимум на триста лет назад».

Отдельно он отмечает, что спор возник на фоне обсуждения прав мусульман на публичное проявление религии в Латвии: «Да, дискуссия в данном случае связана “всего лишь” с правом мусульман демонстрировать свою веру в публичном пространстве Латвии, что мы могли наблюдать в минувшую пятницу в Плявниеки. Однако конституционная неграмотность заставляет думать, что ошибочно трактуется весь каталог основных прав. И в правовом государстве “правильная” кровь предков еще не означает, что ты “выше всех остальных”».

В завершение он делает резкое заявление: «Если кто-то расшатывает основы демократического государства сознательно — он сам заслуживает профилактической беседы в Службе безопасности».

Комментарии (1)
Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками (1)

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок (1)

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо (1)

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас (1)

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей? (1)

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие (1)

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов (1)

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

