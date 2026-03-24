Спор начался после её публикации в соцсетях, где она фактически усомнилась в том, что некоторые права распространяются на неграждан и приезжих. «Неужели вам не известно, что статьи Сатверсме, в том числе касающиеся религии, относятся к гражданам Латвии, а не к приезжим, туристам, мигрантам и бродягам?» — написала она.

Юрист и общественный комментатор Марис Лусте жёстко отреагировал на такую позицию, назвав её «пугающим непониманием основного закона».

«Могли бы национальные политики сами пройти процесс натурализации? Например, Лиана Ланга только что продемонстрировала пугающее непонимание основного закона Латвийской Республики. Тогда, возможно, политическая сила, которую она представляет, строит фундамент своей идеологии на нехватке знаний?» - написал Лусте в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что Конституция четко разделяет права, применимые исключительно к гражданам, и те, которые принадлежат «каждому человеку в Латвии».

В своей аргументации Лусте использует жесткий гипотетический пример: «Представим, что задержаны два террориста, спрятавшие взрывное устройство. Полицейский спрашивает у обоих паспорта и вырывает ногти только тому, кто оказывается негражданином или приезжим. Или, как принято в России — террористу отрезают ухо и засовывают ему в рот. Пытаемый признается, и взрывное устройство обезврежено».

По его словам, подобная логика ведет к оправданию пыток и разрушает сам принцип правового государства. Он предупреждает, что если государство само нарушает закон, «оно перестает быть легитимным».

«Как известно, Сатверсме четко определяет, какие основные права относятся только к гражданам, а какие — ко всем людям в Латвии. И этим Конституция, как в демократическом государстве, отражает значение человека как высшей ценности».

Эксперт также проводит историческую параллель с античностью: «Это важно, чтобы мы не вернулись к мышлению Древнего Рима, где часть людей считалась “вещами”». Лусте предупреждает, что выборочное применение прав человека «отбрасывает общество как минимум на триста лет назад».

Отдельно он отмечает, что спор возник на фоне обсуждения прав мусульман на публичное проявление религии в Латвии: «Да, дискуссия в данном случае связана “всего лишь” с правом мусульман демонстрировать свою веру в публичном пространстве Латвии, что мы могли наблюдать в минувшую пятницу в Плявниеки. Однако конституционная неграмотность заставляет думать, что ошибочно трактуется весь каталог основных прав. И в правовом государстве “правильная” кровь предков еще не означает, что ты “выше всех остальных”».

В завершение он делает резкое заявление: «Если кто-то расшатывает основы демократического государства сознательно — он сам заслуживает профилактической беседы в Службе безопасности».