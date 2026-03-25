Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

В общей сложности в Латвии в связи с этой вспышкой зарегистрировано 129 случаев сальмонеллеза.

SPKC сообщает, что в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее сообщалось, что сальмонелла не была обнаружена в образцах пищевого сырья и смывов, взятых в рижских дошкольных учреждениях «Спридитис» и 215-м дошкольном учреждении, сообщило агентству LETA Латвийская продовольственно-ветеринарная служба, ссылаясь на результаты лабораторных исследований, полученные Научно-исследовательским институтом безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды «Биор».

Ведомство отмечает, что на лабораторные исследования были направлены образцы яиц, свинины, птицы и рыбной продукции, а также смывы с различных поверхностей. Исследованные на данный момент образцы соответствуют критериям безопасности.

В то же время результаты исследования рыбной продукции из лаборатории пока ожидаются.