Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Национальные вооруженные силы опубликовали фото с места падения дрона (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 14:03

Важно 1 комментариев

Национальные вооруженные силы опубликовали фото с места крушения украинского дрона под Краславой:

Государственная полиция начала уголовный процесс по факту падения украинского дрона в Латгале.

Как сообщили в Госполиции, получив от Национальных вооруженных сил (НВС) информацию о вторжении иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии, экипажи полиции немедленно выехали на место происшествия.

Госполиция как следственный орган проводит в рамках уголовного процесса неотложные следственные действия, после чего будет принято решение о дальнейшем расследовании дела.

Комментарии (1)
Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года (1)

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи (1)

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (1)

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта (1)

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника? (1)

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию (1)

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

