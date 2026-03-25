Государственная полиция начала уголовный процесс по факту падения украинского дрона в Латгале.

Как сообщили в Госполиции, получив от Национальных вооруженных сил (НВС) информацию о вторжении иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии, экипажи полиции немедленно выехали на место происшествия.

Госполиция как следственный орган проводит в рамках уголовного процесса неотложные следственные действия, после чего будет принято решение о дальнейшем расследовании дела.