Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Мая Завтра: Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Доступность

Cамолет протаранил парапланеристку в воздухе, но она все равно смогла выжить

Редакция PRESS 26 мая, 2026 19:20

Всюду жизнь 0 комментариев

В Австрии самолет Cessna протаранил парапланеристку в воздухе, но она все равно смогла выжить

В Австрии 44-летняя парапланеристка почти не пострадала после столкновения с самолетом Cessna. Инцидент произошел 23 мая около города Целль-ам-Зе: на опубликованном женщиной видео видно, как самолет приближается сзади и носом задевает ее параплан, а пропеллер рвет ткань.

 

После удара спортсменка начала падать, но успела раскрыть запасной парашют и приземлилась на лесной дороге. Уже на земле она сказала в камеру: «Я еще жива, и это самое главное».

Позже женщина написала, что отделалась «несколькими сильными синяками и ушибами» и теперь считает этот день «вторым днем рождения».

По данным полиции, самолетом Cessna управлял 28-летний житель Тироля, который совершал обзорный полет. Он заявил, что уже не смог уклониться от параплана. После завершения расследования материалы передадут в прокуратуру Зальцбурга: пилоту может грозить дело о создании угрозы физической безопасности, за что предусмотрено до трех месяцев лишения свободы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?
Важно

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол
Важно

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему
Важно

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Велодорожки против убежищ. Что выбирает Латвия?

Важно 09:15

Важно 0 комментариев

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

В эфире программы TV24 «Неделя. Post scriptum» ведущая Анита Даукште прямо спросила ушедшую в отставку премьер-министра Эвику Силиню из «Нового Единства», не было ли ошибкой правительства то, что в Латвии сопоставимое финансирование выделяется на велодорожки и строительство убежищ.

Читать
Загрузка

До последней матрешки! Что исчезнет с полок, если запретят товары из России?

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

Министерство экономики Латвии предлагает запретить розничную торговлю товарами российского происхождения. В ведомстве считают, что сильнее всего ограничить торговлю с Россией можно только на уровне ЕС - через повышение тарифов, запрет импорта отдельных групп товаров и расширение санкций.

Читать

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

Важно 08:44

Важно 0 комментариев

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Депутат и полковник резерва НВС Игорь Раев предупредил, что через полгода мир может столкнуться не только с дефицитом топлива, но и с проблемами отопления зимой.

Читать

Силиня ударила по «Прогрессивным» и вспомнила раскол

Важно 08:31

Важно 0 комментариев

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Распад коалиции правительства Эвики Силини из «Нового Единства» начался с попытки денонсировать Стамбульскую конвенцию. Об этом ушедшая в отставку премьер-министр заявила в интервью программе LTV «Утренняя панорама».

Читать

Эксперт предупредил: одна ошибка может парализовать всю систему

Важно 08:09

Важно 0 комментариев

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

Готовность жителей Латвии к кризисам остаётся крайне низкой. Главные слабые места - незнание и отсутствие практического опыта, как действовать в чрезвычайной ситуации. Об этом в интервью агентству LETA заявил исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс.

Читать

А лето будет? В Латвию идут тёплые выходные, но сначала ударят грозы

Важно 08:05

Важно 0 комментариев

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

В эти выходные в Латвии стихнет ветер и станет теплее, прогнозируют синоптики. Однако перед этим страну снова ждёт резкая погода: дожди, грозы, град и сильные порывы ветра.

Читать

Смилтенс раскрыл доходы: зарплата, кредиты и инвестиции

Важно 08:02

Важно 0 комментариев

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

Будущий министр юстиции Эдвардс Смилтенс из «Объединенного списка» в прошлом году получил в Сейме 91 195 евро зарплаты. Это следует из поданной им декларации государственного должностного лица.

Читать