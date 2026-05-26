Cамолет протаранил парапланеристку в воздухе, но она все равно смогла выжить

В Австрии 44-летняя парапланеристка почти не пострадала после столкновения с самолетом Cessna. Инцидент произошел 23 мая около города Целль-ам-Зе: на опубликованном женщиной видео видно, как самолет приближается сзади и носом задевает ее параплан, а пропеллер рвет ткань.

Cenas impressionantes. Uma paraglider de 40 anos foi atingida por um Cessna 172 voando sobre Pinzgauer Hütte em Piesendorf. Em queda livre, ela conseguiu abrir o paraquedas de emergência e sofreu apenas arranhões. O Cessna pousou sem problemas. Não há ainda informações sobre… pic.twitter.com/KZjm5BcdOH — Lito Sousa (@avioesemusicas) May 24, 2026

После удара спортсменка начала падать, но успела раскрыть запасной парашют и приземлилась на лесной дороге. Уже на земле она сказала в камеру: «Я еще жива, и это самое главное».

Позже женщина написала, что отделалась «несколькими сильными синяками и ушибами» и теперь считает этот день «вторым днем рождения».

По данным полиции, самолетом Cessna управлял 28-летний житель Тироля, который совершал обзорный полет. Он заявил, что уже не смог уклониться от параплана. После завершения расследования материалы передадут в прокуратуру Зальцбурга: пилоту может грозить дело о создании угрозы физической безопасности, за что предусмотрено до трех месяцев лишения свободы.