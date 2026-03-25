«В какой стране мы живем?» Абсурд бюрократии: 15 евро за «подготовку» счета (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 10:35

Выбор редакции

Житель Смилтене был неприятно удивлён, получив счёт от Valsts nekustamie īpašumi за пользование землёй под гаражом: помимо основной суммы в нём значилась плата 15 евро за подготовку и отправку электронного счёта. Мужчина считает такую практику абсурдной и требует объяснений.

Андрей, который всегда добросовестно оплачивал счета, рассказал, что на этот раз получил «сюрприз» по электронной почте: «Это счет за пользование землей под гаражом… государственное учреждение потребовало 15 евро за отправку и подготовку письма… По-моему, это абсурд. Сейчас так много процессов доверено технологиям… Я допускаю, что алгоритм просто берет данные из системы, и все происходит автоматически».

Жителей Смилтене в этом вопросе обслуживает именно эта компания. Заметив странную позицию в счёте, мужчина сразу связался с центром обслуживания клиентов, однако подробных разъяснений не получил. «Когда я дозвонился назвал номер счета и попросил объяснить, откуда взялась такая сумма… на том конце провода тоже почувствовалось удивление… Сотрудница сказала, что она таких решений не принимает… С этим нужно просто смириться. Если именно так администрируются и тратятся государственные деньги, то в какой стране мы живем?» — рассказал он. По его словам, «люди должны знать своих “героев”», но сам он ситуацию решить не смог: счета уже оплачены.

Андрей считает, что систему необходимо менять и что ответственные лица должны объяснить, как вообще возникла такая практика. По его мнению, если плату за бумажный счёт ещё можно было бы понять, то взимание той же суммы за электронный счет выглядит необоснованным.

В Valsts nekustamie īpašumi пояснили, что речь идёт не только об отправке счёта: «Поправки к закону предусматривают, что каждый собственник строения обязан покрывать эти расходы в размере 15 евро в год… Эта плата взимается не только за отправку счета по почте или в электронном виде. Она предназначена для покрытия всех действий, связанных с подготовкой, выпиской и отправкой платежного уведомления… Такое регулирование введено после решения Конституционного суда, чтобы обеспечить справедливую компенсацию собственникам земли за дополнительные расходы».

Комментарии (1)
Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)
Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном
Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции
Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза (1)

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким (1)

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили (1)

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам (1)

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном (1)

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке? (1)

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить? (1)

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

