Андрей, который всегда добросовестно оплачивал счета, рассказал, что на этот раз получил «сюрприз» по электронной почте: «Это счет за пользование землей под гаражом… государственное учреждение потребовало 15 евро за отправку и подготовку письма… По-моему, это абсурд. Сейчас так много процессов доверено технологиям… Я допускаю, что алгоритм просто берет данные из системы, и все происходит автоматически».

Жителей Смилтене в этом вопросе обслуживает именно эта компания. Заметив странную позицию в счёте, мужчина сразу связался с центром обслуживания клиентов, однако подробных разъяснений не получил. «Когда я дозвонился назвал номер счета и попросил объяснить, откуда взялась такая сумма… на том конце провода тоже почувствовалось удивление… Сотрудница сказала, что она таких решений не принимает… С этим нужно просто смириться. Если именно так администрируются и тратятся государственные деньги, то в какой стране мы живем?» — рассказал он. По его словам, «люди должны знать своих “героев”», но сам он ситуацию решить не смог: счета уже оплачены.

Андрей считает, что систему необходимо менять и что ответственные лица должны объяснить, как вообще возникла такая практика. По его мнению, если плату за бумажный счёт ещё можно было бы понять, то взимание той же суммы за электронный счет выглядит необоснованным.

В Valsts nekustamie īpašumi пояснили, что речь идёт не только об отправке счёта: «Поправки к закону предусматривают, что каждый собственник строения обязан покрывать эти расходы в размере 15 евро в год… Эта плата взимается не только за отправку счета по почте или в электронном виде. Она предназначена для покрытия всех действий, связанных с подготовкой, выпиской и отправкой платежного уведомления… Такое регулирование введено после решения Конституционного суда, чтобы обеспечить справедливую компенсацию собственникам земли за дополнительные расходы».