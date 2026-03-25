На месте происшествия работают саперы Спасательного департамента. Расследованием руководит Государственная прокуратура, а ведет его Полиция безопасности (КаПо).

«По предварительным данным, дрон не был направлен на Эстонию. В данный момент проводятся первоначальные следственные действия, расследование выяснит точные обстоятельства», – сказала генеральный прокурор Астрид Ази.

По предварительной оценке Enefit Power, электростанция не получила прямых повреждений, и инцидент не окажет существенного влияния на энергосистему Эстонии.

В 9:30 правительство соберется на экстренное заседание.

Сегодня ночью Украина атаковала дронами порт в Усть-Луге. Вечером 24 марта и в ночь на 25 марта сообщалось об атаках украинских беспилотников в Ленинградской области.

«Это последствия полномасштабной агрессивной войны России. Можно предположить, что подобные инциденты будут происходить и в будущем», – констатировал генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.

Всех, кто мог заметить дрон, просят поделиться информацией с Полицией безопасности по адресу kapo@kapo.ee. Также просят не приближаться к месту происшествия и при обнаружении обломков дрона держаться от них на расстоянии, поскольку они могут содержать взрывоопасные материалы. Об обломках просят сообщать по номеру 112.

Об упавшем дроне также сообщили в Латвии, в деревне Доброчина.