Уже завтра: на латвийских дорогах — новые радары

Ограничение средней скорости движения будет действовать на Лиепайской автомагистрали (A9) от Апшупе до Тилтини на участке протяженностью 17,6 километра, а также на главной национальной автомагистрали Екабпилс-Резекне-Лудза-российская граница (A12) или на Резекненской автомагистрали от Варакляни до Кристцели на участке протяженностью 7,6 километра, а также от Грейшкани до 108-го километра автомагистрали A12 на участке протяженностью 1,8 километра.

На этих этапах устройства будут контролировать среднюю скорость движения, проверять наличие обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами (OCTA) и действующего технического осмотра владельцев транспортных средств, а также оплату дорожного сбора.

Планируется, что в этом году на национальных дорогах начнут функционировать в общей сложности 17 новых участков с регулированием средней скорости.

К маю планируется соединить оставшиеся три участка: на Рижской объездной дороге Саласпилс-Бабите (A5) за каналом Миса до автозаправочной станции «Вирши» (участок 5,9 километра), на дороге Тинужи-Кокнесе (P80) от двухуровневой развязки с дорогой Аугшлигатне-Скривери (P32) до кольцевой развязки возле Кокнесе (участок 19,2 километра) и на Талсинской автомагистрали (P128) от Рагациемса до Клапкалнциемса (участок 5,8 километра).

Согласно результатам открытого тендера, установка контрольного оборудования будет производиться в 17 этапов компанией SIA ​​«Reck». Сумма контракта составляет 1 990 379 евро, включая НДС. В контракт входит поставка и установка оборудования для контроля средней скорости транспортных средств, а также техническое обслуживание оборудования и системы в течение пяти лет. Работы финансируются из средств Латвийского бюро автострахования, выделенных Советом по безопасности дорожного движения.

Как сообщает LVC, ранее в Латвии действовало 16 участков с регулированием средней скорости, которые были выбраны с учетом статистики дорожно-транспортных происшествий за последние три года, а также общей интенсивности движения, доли грузовых перевозок и организации дорожного движения, или запрета обгона.

Контроль средней скорости является одним из инструментов повышения безопасности дорожного движения, заявляет LVC, добавляя, что статистика аварий на этих 16 участках с контролем средней скорости показывает, что количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе серьезных, снижается.

Система контроля средней скорости — это автоматизированное решение для мониторинга дорожного движения, определяющее среднюю скорость транспортного средства на конкретном участке дороги на основе времени его движения. Оборудование, установленное в начале и конце контролируемого участка дороги, регистрирует время въезда и выезда транспортного средства. На основе этих данных определяется средняя скорость транспортного средства на соответствующем участке.