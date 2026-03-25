Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Марта Завтра: Marita, Mara, Marite
Доступность

Уже завтра: на латвийских дорогах — новые радары

© LETA 25 марта, 2026 11:37

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с четверга, 26 марта, начнут действовать новые участки с регулированием средней скорости на Лиепайском и Резекненском шоссе, сообщила компания «Латвийское государственные дороги» (LVC).

Ограничение средней скорости движения будет действовать на Лиепайской автомагистрали (A9) от Апшупе до Тилтини на участке протяженностью 17,6 километра, а также на главной национальной автомагистрали Екабпилс-Резекне-Лудза-российская граница (A12) или на Резекненской автомагистрали от Варакляни до Кристцели на участке протяженностью 7,6 километра, а также от Грейшкани до 108-го километра автомагистрали A12 на участке протяженностью 1,8 километра.

На этих этапах устройства будут контролировать среднюю скорость движения, проверять наличие обязательного страхования гражданской ответственности перед третьими лицами (OCTA) и действующего технического осмотра владельцев транспортных средств, а также оплату дорожного сбора.

Планируется, что в этом году на национальных дорогах начнут функционировать в общей сложности 17 новых участков с регулированием средней скорости.

К маю планируется соединить оставшиеся три участка: на Рижской объездной дороге Саласпилс-Бабите (A5) за каналом Миса до автозаправочной станции «Вирши» (участок 5,9 километра), на дороге Тинужи-Кокнесе (P80) от двухуровневой развязки с дорогой Аугшлигатне-Скривери (P32) до кольцевой развязки возле Кокнесе (участок 19,2 километра) и на Талсинской автомагистрали (P128) от Рагациемса до Клапкалнциемса (участок 5,8 километра).

Согласно результатам открытого тендера, установка контрольного оборудования будет производиться в 17 этапов компанией SIA ​​«Reck». Сумма контракта составляет 1 990 379 евро, включая НДС. В контракт входит поставка и установка оборудования для контроля средней скорости транспортных средств, а также техническое обслуживание оборудования и системы в течение пяти лет. Работы финансируются из средств Латвийского бюро автострахования, выделенных Советом по безопасности дорожного движения.

Как сообщает LVC, ранее в Латвии действовало 16 участков с регулированием средней скорости, которые были выбраны с учетом статистики дорожно-транспортных происшествий за последние три года, а также общей интенсивности движения, доли грузовых перевозок и организации дорожного движения, или запрета обгона.

Контроль средней скорости является одним из инструментов повышения безопасности дорожного движения, заявляет LVC, добавляя, что статистика аварий на этих 16 участках с контролем средней скорости показывает, что количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе серьезных, снижается.

Система контроля средней скорости — это автоматизированное решение для мониторинга дорожного движения, определяющее среднюю скорость транспортного средства на конкретном участке дороги на основе времени его движения. Оборудование, установленное в начале и конце контролируемого участка дороги, регистрирует время въезда и выезда транспортного средства. На основе этих данных определяется средняя скорость транспортного средства на соответствующем участке.

Комментарии (0)
Главные новости

В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич
Важно

В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции
Важно

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции (1)

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном
Важно

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Читать
Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Всюду жизнь 12:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Читать

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Важно 12:33

Важно 0 комментариев

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Читать

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Читать

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Читать

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

Мир 12:16

Мир 0 комментариев

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Читать

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

7 суперСекретов 12:13

7 суперСекретов 0 комментариев

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

Читать