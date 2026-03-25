«Движемся к разрыву отношений»: расскажут про всех, кто ведет дела с Россией

Как сообщает фракция «Нового Единства» в Сейме, премьер-министр сегодня дала поручение Министерству экономики совместно с Министерством финансов обеспечить публикацию информации со списком не позднее 7 апреля. В этом списке будут указаны зарегистрированные в Латвии предприятия, которые осуществляют экспорт или импорт товаров в Россию и Беларусь.

Председатель фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц подчеркнул: «Мы движемся к целенаправленному разрыву экономических отношений со странами-агрессорами. Раскрытие информации — это не наказание, а честное отношение к обществу Латвии. Это логичное продолжение работы, которую правительство уже ведет, чтобы ограничить поток ресурсов в страны, ведущие войну против Украины и угрожающие безопасности Латвии и всей Европы».

В партии считают, что публикация такого списка является необходимым шагом для продвижения к полному разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Обнародование информации позволит обществу лучше понять, какие компании выбирают продолжать бизнес с этими странами, несмотря на текущую геополитическую ситуацию.





