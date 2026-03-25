Решается «дело Мамыкина»: будет ли он лишен гражданства?

В проекте решения LPV указала на то, что Мамыкин , выступая на российском телеканале «Россия 1», недавно публично призвал Россию бомбить страны Балтии и убивать их жителей. По мнению LPV, такие действия следует расценивать как призыв к началу войны, а также как открытое подстрекательство к серьезным нарушениям международного права.

«Преднамеренное убийство мирных жителей в контексте вооруженного конфликта квалифицируется как военное преступление в соответствии с международным гуманитарным правом, включая Женевские конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы. Такое поведение также противоречит основополагающим принципам международного права, касающимся защиты гражданского населения в вооруженных конфликтах», — говорится в проекте решения.

В проекте решения говорится, что «Сейм, понимая, что в вопросе лишения гражданства необходимо соблюдать не только Конституцию и Закон о гражданстве, но и международные обязательства Латвии и право Европейского союза, призывает правительство Латвии проанализировать все законные варианты лишения Мамыкина латвийского гражданства».

Эдмундс Юревичс, лидер парламентской фракции «Новое единство», заявил агентству LETA, что он рассматривает призыв к лишению Мамыкина гражданства как попытку отвлечь внимание от того, что, по его мнению, к LPV присоединяются пророссийские политики.

В то же время он отметил, что Мамыкин нарушил Уголовный кодекс, призывая к уничтожению латвийских граждан и суверенитета, и поэтому заслуживает привлечения к ответственности. Юревичс выразил убеждение, что Мамыкин должен сидеть в тюрьме.

Между тем, глава фракции Сейма в Союзе зеленых и фермеров (ZZS) Харийс Рокпелнис, оценивая проект решения LPV, признал в интервью LETA, что «проект решения Сейма, посвященный одному преступнику, оказывает ему слишком большую честь, но у ответственной комиссии Сейма будут основания для рассмотрения этого предложения».

Андрис Шуваев, лидер фракции Прогрессивного Сейма, заявил агентству LETA, что Мамыкин не должен иметь латвийского гражданства. «Его действия направлены против государства Латвия и нашего суверенитета. Я ожидаю, что министерства юстиции и внутренних дел рассмотрят этот вопрос и предложат решение», — сказал политик.

Как стало известно из прокуратуры, в июне 2024 года Департамент международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал в конце июня европейский ордер на арест Мамыкина, обвиняемого в прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.

Во второй половине июня 2024 года прокуратура приняла решение возбудить уголовное дело против Мамыкина, сбежавшего в Россию.

Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила против него уголовное дело 29 сентября 2023 года в соответствии со статьей 74.1 Уголовного закона об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, после оценки заявлений Мамыкина на нескольких российских телеканалах, лояльных Кремлю, а также в социальных сетях.

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на российском телеканале «Россия 1» 21 сентября 2023 года Мамыкин заявил, что Россия «делает великое, священное дело на Украине».

Наиболее суровое наказание, предусмотренное Уголовным кодексом за такое преступление, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Бывший политик и прокремлевский активист Мамыкин бежал в Россию и заявил кремлевским пропагандистским каналам, что сделал это для того, чтобы его «сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах».

Поправки к Закону о гражданстве, принятые Сеймом в апреле 2022 года, предусматривают лишение латвийского гражданства лица, оказавшего значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим деяния, включая геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости или конституционному порядку демократических государств, или если это лицо само участвовало в совершении таких деяний, и в случае лишения латвийского гражданства это лицо не становится лицом без гражданства.

Согласно информации, имеющейся в архиве агентства LETA, Мамыкин родился в 1976 году, получил степень магистра филологии в Латвийском университете и несколько лет работал в журналистике.

В 2014 году он баллотировался в Европарламент по списку социал-демократической партии «Гармония» и был избран. На выборах в Сейм в 2018 году он баллотировался по списку Латвийско-российского союза, но в парламент не прошел.

В 2021 году Мамыкин начал работать в Государственной инспекции труда в качестве руководителя отдела стратегических коммуникаций, однако был уволен в течение испытательного срока.