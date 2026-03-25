Героиню приняли за героин: у издателей в России проблемы из-за ИИ-цензуры

Алгоритмы, в частности, помечают слово «героиня» как производное от «героина», а фамилию писателя Коноплева считают связанной с наркотиками. В одном из случаев система также отнесла словосочетание «опорно-двигательный аппарат» к порнографическому контенту.

Из-за таких ошибок редакторам приходится вручную перепроверять большие объемы текстов. По словам источника, знакомого с ситуацией на рынке, издатели часто понимают, что в произведениях нет нарушений, однако торговые партнеры все равно используют автоматические фильтры и предпочитают убирать «все подряд — от греха подальше».

Накануне генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказывал, что нейросеть сочла фамилию писателя Дениса Драгунского пропагандой наркотиков из-за созвучия с английский словом drug. Капьев пояснил, что речь идет именно об авторе «Денискиных рассказов» Викторе Драгунском.

Его сын, писатель Денис Драгунский рассказал, что в начале марта издательство АСТ временно сняло с продажи несколько книг Дениса Драгунского «для оценки рисков и проведения экспертиз». Речь шла, в частности, о книгах «Обманщики», «Богач и его актер», «Дело принципа» и «Соседская девочка».

С 1 марта в России вступили в силу новые поправки к закону о запрете пропаганды наркотиков в сети. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без специальной маркировки предусмотрены штрафы до 600 тысяч рублей, а в отдельных случаях — уголовная ответственность. При этом в тексте закона указано, что пропагандой не считаются произведения литературы и искусства, если такие упоминания являются оправданной частью художественного замысла.