«Нас просто обворовывают»: пастор о втором пенсионном уровне

Редакция PRESS 25 марта, 2026 12:07

«Это несерьёзно, так не вкладывают большие средства, на такие крошечные проценты. Я бы точно вывел деньги из второго пенсионного уровня и сказал: люди, выводите, будьте умными, не тратьте зря, инвестируйте туда, где вам предлагают 5–6 %, а потом посчитайте, сколько у вас будет через десять лет», — в дискуссии «Пресс-клуб» на TV24 своё мнение высказал пастор Кристс Калниньш.

Калниньш посмотрел накопления на своём втором пенсионном уровне и пришёл к выводу, что за 20 лет процент прибыли был самым минимальным из всех возможных.

«Если смотреть с точки зрения инвестиций, то кривая может идти вверх и вниз, но 20 лет — это достаточно долгий срок, чтобы вложенная сумма хотя бы удвоилась», — считает Калниньш, добавляя, что ему поэтому совершенно непонятно, как можно инвестировать под такую низкую процентную ставку.

Конечно, всё зависит от банков и их стратегии, там есть облигации и так далее, но Калниньш не может поверить, что процентная ставка может быть настолько низкой. Если бы была возможность вывести деньги из второго пенсионного уровня, он бы это сделал и вложил их в одну из программ латвийского банка «Indexo», которые сейчас предлагаются, потому что там дают 5–6 % в год, хотя сейчас все акции идут вниз, поскольку весь рынок «качается».

Пастор в недоумении, как можно так поступать, ведь это всё-таки пенсия, а не накопления, чтобы что-то на них купить — на эти деньги мы будем жить. По его мнению, так распоряжаться деньгами людей — это абсолютная безответственность.

Калниньш сослался на одну статью, где говорится, что сейчас сотни тысяч человек получают, например, пенсию в 616 евро (доплата со второго пенсионного уровня составит всего 20 евро).

«Дорогие друзья, это же просто смешно! Как вообще люди живут на такие деньги! А мы ещё позволяем себе держать второй пенсионный уровень под такими низкими процентами. Я считаю, что и меня, и этих людей таким образом просто обворовывают», — выразил своё возмущение К. Калниньш.

