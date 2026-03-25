Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Марта Завтра: Marita, Mara, Marite
Доступность

Человеческий фактор? Ответственные за проект променада Мукусалас ищут ошибку

© LETA 25 марта, 2026 10:49

Новости Латвии 0 комментариев

Хотя на променад Мукусалас распространяется гарантия и строитель обязан устранять дефекты за свой счет, остается вопрос: как могла произойти ошибка с использованием бетона неправильного класса прочности на одном из участков?

Ответственные лица пообещали это выяснить.

На променаде в местах, где бетон явно разрушается, использовался бетон значительно более низкого класса прочности, чем допустимо для гидротехнических сооружений.

Необходимо также учитывать воздействие соли на конструкции.

Подрядчик ООО "Tilts" говорит, что пострадала относительно небольшая часть построенного объема. "Речь идёт о 10 кубических метрах. В денежном выражении это ничтожно мало", - сказал совладелец предприятия Артём Гриднев.

Почему же на одном участке использовался неподходящий материал? Рижская дума указала на решение строителя. "Согласно имеющейся у нас информации, подрядчик предложил использовать именно эту марку бетона, а автор проекта и надзор в итоге приняли это решение", - сказал руководитель отдела развития общественной инфраструктуры Рижской думы Мартиньш Слимбахс.

"Проект меняли и корректировали столько раз, что цоколи появились в 2021 году. Затем в 2023 году их убрали. В 2025 году они появились снова. Не будем вдаваться в подробности, потому что нам нужно решить этот вопрос между собой как взрослым людям: заказчику, автору и строительную надзору", - сказал Гриднев.

Член правления автора проекта ООО "BM-projekts" Дидзис Дале считает, что наиболее вероятна человеческая ошибка.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич
Важно

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции
Важно

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Читать
Загрузка

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Всюду жизнь 12:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Читать

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Важно 12:33

Важно 0 комментариев

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Читать

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Читать

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Читать

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

Мир 12:16

Мир 0 комментариев

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Читать

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

7 суперСекретов 12:13

7 суперСекретов 0 комментариев

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

Читать