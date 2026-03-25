Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

Умный выбор

Государственный Центр защиты прав потребителей опубликовал на своей интернет-странице советы потребителям по выбору поставщика электроэнергии. С их списком, а также с предложениями можно ознакомиться на www.energija24.lv.

Всего на рынке восемь компаний: Alexela, ELEKTRO HM, Elektrum, Elementary, Enefit, Ignitis, Tet и VIRSI. Раньше представители всех компаний, за исключением Elektrum, активно обзванивали латвийцев, всячески рекламируя свои предложения и предлагая супервыгодные тарифы. Сегодня, когда большинство абонентов, опасаясь телефонных мошенников, перестали отвечать на звонки с незнакомых номеров, такие обзвоны почти полностью прекратились.

Как поставляется электроэнергия

Речь идет только о поставляемых киловатт-часах, которые закупаются на бирже Nord Pool в Стокгольме. Например, Latvenergo продает выработанное на трех ГЭС Даугавского каскада электричество на биржу, а дочерняя компания Elektrum ее приобретает.

Естественно, все это происходит виртуально — реальные киловатты никуда не перемещаются. Мы по-прежнему пользуемся электроэнергией, произведенной на ГЭС Даугавского каскада, на литовских ТЭС в Электренае и нарвских ТЭС в Эстонии.

Несмотря на существенную финансовую подпитку, солнечные батареи, ветрогенераторы, тепловые электростанции, работающие на биогазе, и прочие источники зеленой энергии пока не способны заменить традиционные источники. Тем более что в нынешнюю холодную зиму, когда солнечные панели были занесены снегом, а ветрогенераторы не работали из-за безветрия, было наглядно продемонстрировано, насколько губителен курс на «зеленое безумие».

В рамках выравнивания электропотребления электроэнергия также может поступать в Латвию из Финляндии, Польши и Швеции, с которыми страны Балтии соединены линиями электропередачи и подводными кабелями. Ранее энергосети стран Балтии были связаны с Россией и Беларусью в системе БРЭЛЛ. Но в прошлом году Латвия, Эстония и Литва вышли из нее и присоединились к европейской энергосистеме.

Когда электричество поступает в высоковольтные линии, за его прохождением следит государственное предприятие АS Augstsprieguma tIkls. Затем напряжение понижается через сеть трансформаторов и через обычные линии электропроводов доставляется потребителям. За обслуживание сетей отвечает АS Sadales tIkls — ремонт линий, установка и обслуживание счетчиков в квартирах и домах. Естественно, за эти услуги взимается отдельная плата, которая является весомой составляющей тарифа.

Из чего состоит тариф

В счете за электроэнергию обычно несколько позиций. Для примера возьмем поставщика, с которым договор заключил автор. На сайте www.energija24.lv указано: при потреблении 100 киловатт-часов в месяц общая сумма счета составляет 25,65 евро. Цена собственно электроэнергии — 12 евро, доставка — 3,96 евро, обеспечение подключения — 5,24 евро, НДС 21% — 4,45 евро.

Тариф фиксированный, поэтому стоимость киловатт-часа не меняется в течение 12 месяцев, и колебания цен на бирже Nord Pool на него не влияют. Однако в договоре предусмотрены штрафные санкции в случае досрочного расторжения.

Это одна из трех моделей, которую предлагают поставщики. Договор по фиксированной цене киловатт-часа (обычно сроком на 12 или 24 месяца) имеет свое преимущество, поскольку вы знаете, сколько заплатите за электричество в следующем месяце, и можете планировать свой семейный бюджет. Но есть и существенный минус: биржевые цены, которые меняются каждый час, могут как вырастать, так и падать.

Бывают дни, когда стоимость киловатт-часа уходит в минус, и покупателям, наоборот, доплачивают за поставщика. Ведь электроэнергия имеет одну особенность: ее нельзя заготавливать и хранить на складе — можно лишь передать по энергосетям другим потребителям. Например, в летний сезон в солнечную погоду те же солнечные панели крупным производителям приходится отключать, иначе может возникнуть масштабный сбой, что происходило в той же Испании.

Вторая модель — динамический тариф. Цена киловатта меняется ежечасно в соответствии с котировками Nord Pool. Здесь вы можете сэкономить, включая приборы с большим энергопотреблением (стиральные и посудомоечные машины, бойлеры...) в ночные часы или выходные дни, когда цены наиболее низкие. Но если вы будете включать тот же электрочайник утром в рабочие дни, стоимость может быть выше среднего, и переплата неизбежна.

Третья модель — универсальный тариф. Как правило, это самое дорогое предложение на рынке. Цена обычно обычно фиксируется на 12 месяцев, не пересматривается, и за досрочное расторжение договора штрафные санкции не применяются. Плюс в том, что вы платите ровно за потребленное в прошлом месяце. Платежи выровненные. Но есть и существенный минус: в конце года цена киловатта может значительно вырасти, так как она рассчитывается по среднему показателю за год.

Поэтому всякий раз перед заключением или перезаключением договора сравните все предложения торговцев на сайтах www.energija24.lv или www.elektroenergija.lv. Проверьте тариф Sadales tIkls. Его можно снизить, перезаключив договор и отключив неиспользуемую мощность (в амперах).

Проверить это можно на интернет-странице компании www.sadalestikls.lv. Есть еще один нюанс. Некоторые торговцы указывают низкую цену за киловатт-час, но компенсируют это высокой ежемесячной абонентской платой. Это особенно невыгодно тем, кто потребляет мало электроэнергии.

P. S. А теперь проверим, насколько различаются предложения от разных торговцев. При потреблении 100 киловатт-часов в месяц самый дешевый тариф составляет 23,99 евро, а самый дорогой — 27,78.

Александр ФЕДОТОВ