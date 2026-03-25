Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

Он оценил ситуацию, вызванную боевыми действиями на Ближнем Востоке, и указал на последствия - цены вырастут, а экономический рост замедлится.

На вопрос о сценариях развития Казакс ответил, что многое еще неизвестно, но ясно, что будущее зависит как от продолжительности, так и от интенсивности войны: "Вопрос в том, насколько будет ограничен не только поток ресурсов, но и насколько будут повреждены и взорваны производственные мощности - как на заводах, так и в добывающей отрасли - как для нефти, так и для природного газа и всего, что с этим связано".

Казакс признал, что, несмотря на непредсказуемость ситуации, ясно одно - цены будут выше, а экономический рост - замедлен.

Говоря об инфляции в Европе, он заключил, что с нынешних 1,9% она может вырасти на один процентный пункт в этом году - ближе к 3%.

"Латвия - экономика меньшего размера, мы более уязвимы с точки зрения ресурсов, поэтому наша инфляция здесь может вырасти не на один процентный пункт, а примерно на два или три. Экономический рост тоже замедлится, но в базовом сценарии мы по-прежнему говорим о том, что рост будет", - сказал Казакс.

(Delfi.lv)