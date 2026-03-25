Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

© LETA 25 марта, 2026 12:23

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Он оценил ситуацию, вызванную боевыми действиями на Ближнем Востоке, и указал на последствия - цены вырастут, а экономический рост замедлится.

На вопрос о сценариях развития Казакс ответил, что многое еще неизвестно, но ясно, что будущее зависит как от продолжительности, так и от интенсивности войны: "Вопрос в том, насколько будет ограничен не только поток ресурсов, но и насколько будут повреждены и взорваны производственные мощности - как на заводах, так и в добывающей отрасли - как для нефти, так и для природного газа и всего, что с этим связано".

Казакс признал, что, несмотря на непредсказуемость ситуации, ясно одно - цены будут выше, а экономический рост - замедлен.

Говоря об инфляции в Европе, он заключил, что с нынешних 1,9% она может вырасти на один процентный пункт в этом году - ближе к 3%.

"Латвия - экономика меньшего размера, мы более уязвимы с точки зрения ресурсов, поэтому наша инфляция здесь может вырасти не на один процентный пункт, а примерно на два или три. Экономический рост тоже замедлится, но в базовом сценарии мы по-прежнему говорим о том, что рост будет", - сказал Казакс.

(Delfi.lv)

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

