Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис, пояснил, что жители не получили оповещения на мобильные телефоны, поскольку время инцидента было слишком коротким. Если бы беспилотник продолжил движение в воздушном пространстве Латвии, уведомления были бы разосланы.

Предварительно нет доказательств, что упавший в Латгалии дрон был специально направлен в сторону Латвии.

Беспилотник, оснащённый боевой частью, взорвался в Краславском крае, а его обломки сейчас собирают военные и службы внутренних дел. Аналогичные случаи на этой неделе произошли также в Литве и Эстонии. По данным официальных лиц, дроны могли быть частью украинских атак по целям в России и отклониться от курса.