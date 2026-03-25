Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

«Жителям Латвии нужно быть готовыми к различным инцидентам»: Силиня умеет подбодрить

Редакция PRESS 25 марта, 2026 13:36

Важно 0 комментариев

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что жителям страны следует быть готовыми к различным инцидентам, пока продолжается война России против Украины.

«В Украине идёт война, и Россия осуществляет массированные атаки. Украина защищается. И нам тоже нужно быть готовыми понимать или реагировать на подобные ситуации, в первую очередь защищая жителей нашей страны. Мы извлекли уроки, и это хорошо», — сказала Силиня на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Комментируя взрыв дрона, залетевшего в воздушное пространство Латвии и упавшего в Краславском крае, премьер отметила хорошее взаимодействие служб и сообщила, что находится на связи с коллегами из стран Балтии. По её словам, предварительная информация указывает, что это мог быть украинский беспилотник.

Силиня также подчеркнула необходимость дальнейших решений по усилению безопасности: «Мы все понимаем, что война — это не выбор Латвии. Я ожидаю доклад министра обороны по этой ситуации и будем думать о следующих решениях, чтобы мы могли лучше защитить наше воздушное пространство».

Главные новости

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей
Важно

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы
Важно

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (2)

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста
Важно

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста (2)

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

Важно 23:39

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Читать
Загрузка

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

Важно 20:35

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Читать

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Важно 20:26

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Читать

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Животные 19:24

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Читать

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Важно 18:51

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Читать

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Важно 18:17

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

Читать

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

Мир 17:55

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

Читать