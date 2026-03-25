«Жителям Латвии нужно быть готовыми к различным инцидентам»: Силиня умеет подбодрить

«В Украине идёт война, и Россия осуществляет массированные атаки. Украина защищается. И нам тоже нужно быть готовыми понимать или реагировать на подобные ситуации, в первую очередь защищая жителей нашей страны. Мы извлекли уроки, и это хорошо», — сказала Силиня на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Комментируя взрыв дрона, залетевшего в воздушное пространство Латвии и упавшего в Краславском крае, премьер отметила хорошее взаимодействие служб и сообщила, что находится на связи с коллегами из стран Балтии. По её словам, предварительная информация указывает, что это мог быть украинский беспилотник.

Силиня также подчеркнула необходимость дальнейших решений по усилению безопасности: «Мы все понимаем, что война — это не выбор Латвии. Я ожидаю доклад министра обороны по этой ситуации и будем думать о следующих решениях, чтобы мы могли лучше защитить наше воздушное пространство».