В горах Анд живут люди, которые десятилетиями — точнее, тысячелетиями — пьют воду, от которой большинство не прожило бы и нескольких лет.

Речь об мышьяке. Токсичном веществе, вызывающем рак, нарушения развития и смертельные отравления. В норме даже небольшие его дозы считаются опасными.

Но в некоторых районах северной Аргентины его концентрация в воде превышает безопасные нормы примерно в 20 раз. И всё же там живут люди. И не просто выживают — а передают эту способность дальше.

Учёные обратили внимание на одну деталь. У местных жителей иначе работает механизм переработки мышьяка в организме.

Обычно при его расщеплении образуется промежуточная форма — самая токсичная. Именно она наносит основной удар по телу. Но у этих людей всё иначе: их организм производит меньше этого опасного соединения и быстрее переводит вещество в форму, которую можно вывести.

Ключ — в гене, связанном с переработкой токсинов. У жителей региона встречаются особые его варианты, которые значительно чаще появляются именно там, где вода исторически была «ядовитой».

И это не случайность. Это отбор.

Те, кто не справлялся с нагрузкой, просто не оставляли потомства. А те, кто переносил — передавали свою «защиту» дальше. За тысячи лет это стало нормой для целых сообществ.

Исследования показывают: люди живут в этих условиях до 11 тысяч лет. Этого оказалось достаточно, чтобы организм буквально «договорился» с ядом.

И здесь самое неожиданное. Это не древняя история. Это происходит сейчас.

Человечество всё ещё меняется — не в теории, а прямо на наших глазах. Иногда — в ответ на то, что должно было бы его уничтожить.