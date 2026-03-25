Пьют яд и живут: в Андах нашли людей с «невозможной» защитой (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 13:20

Всюду жизнь

Звучит как сценарий фильма. Но это реальность.

В горах Анд живут люди, которые десятилетиями — точнее, тысячелетиями — пьют воду, от которой большинство не прожило бы и нескольких лет.

Речь об мышьяке. Токсичном веществе, вызывающем рак, нарушения развития и смертельные отравления. В норме даже небольшие его дозы считаются опасными.

Но в некоторых районах северной Аргентины его концентрация в воде превышает безопасные нормы примерно в 20 раз. И всё же там живут люди. И не просто выживают — а передают эту способность дальше.

Учёные обратили внимание на одну деталь. У местных жителей иначе работает механизм переработки мышьяка в организме.

Обычно при его расщеплении образуется промежуточная форма — самая токсичная. Именно она наносит основной удар по телу. Но у этих людей всё иначе: их организм производит меньше этого опасного соединения и быстрее переводит вещество в форму, которую можно вывести.

Ключ — в гене, связанном с переработкой токсинов. У жителей региона встречаются особые его варианты, которые значительно чаще появляются именно там, где вода исторически была «ядовитой».

И это не случайность. Это отбор.

Те, кто не справлялся с нагрузкой, просто не оставляли потомства. А те, кто переносил — передавали свою «защиту» дальше. За тысячи лет это стало нормой для целых сообществ.

Исследования показывают: люди живут в этих условиях до 11 тысяч лет. Этого оказалось достаточно, чтобы организм буквально «договорился» с ядом.

И здесь самое неожиданное. Это не древняя история. Это происходит сейчас.

Человечество всё ещё меняется — не в теории, а прямо на наших глазах. Иногда — в ответ на то, что должно было бы его уничтожить.

Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки
Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

