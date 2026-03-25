В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич

Редакция PRESS 25 марта, 2026 11:24

Важно

Как уже сообщалось, военно-воздушные силы зафиксировали вторжение иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии с территории России, сообщают Национальные вооруженные силы. Системами раннего предупреждения в Краславском крае зафиксирован звук, похожий на взрыв. Президент Эдгар Ринкевич заявил журналистам после встречи с премьер-министром, что это был украинский дрон, который упал на территории Латвии и являлся частью скоординированной Украиной операции против объектов России, сообщает rus.lsm.lv.

На месте происшествия работают подразделения Национальных вооруженных сил, Госполиции и Государственной пограничной охраны. Обнаружены обломки дрона.

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис в эфире программы Латвийского телевидения Rīta panorāma заявил, что эта ночь была неспокойной для подразделений противовоздушной обороны.

«В 02:19 на радарах были зафиксировали признаки приближения к территории Латвии и пересечения ее границы неопознанным воздушным объектом. Это подтвердили и акустические датчики.
Была отправлена наша группа противовоздушной обороны. Предположительно в 02:39 объект сдетонировал в районе деревни Доброчина Краславского края», — рассказал Лещинскис.

В то же время Лещинскис сообщил, что ведется поиск всех деталей дрона для сбора полной картины произошедшего. По его словам, производитель и страна происхождения объекта пока не установлены.

Не единственный инцидент за ночь

Лещинскис также отметил, что это был не единственный инцидент за ночь: около 00:50 датчики зафиксировали, что со стороны Белоруссии влетел объект, который сделал крюк и ушел на территорию России.

На вопрос о том, является ли это скоординированными действиями двух стран-агрессоров, Лещинскис ответил, что скорее всего нет.

«Скорее всего, летательные аппараты сбились с курса или подверглись воздействию средств электромагнитного воздействия при защите каких-то технически важных объектов», — пояснил он.

На вопрос о том, могут ли жители чувствовать себя в безопасности, Лещинскис подчеркнул: «Этот инцидент как раз свидетельствует о том, что никто из нас не может чувствовать себя в полной безопасности, когда в соседних странах идет война. Мы соседняя страна — к сожалению, это так, — и в подобных условиях полную безопасность не может гарантировать никто».

Дальнейшей угрозы безопасности гражданского населения и воздушного пространства Латвии не выявлено.
Лещинскис сообщил, что на восточном приграничье в темное время суток введены временные ограничения воздушного пространства — усиленные ограничения для гражданского воздушного сообщения.

Жители не пострадали, ущерб гражданской инфраструктуре не нанесен. Ведется выяснение обстоятельств произошедшего.

О случившемся уведомлено самоуправление Краславского края.

Министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») в соцсети X сообщил, что в связи с инцидентом прервал рабочий визит в Украину и возвращается в Латвию.

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

