В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич

На месте происшествия работают подразделения Национальных вооруженных сил, Госполиции и Государственной пограничной охраны. Обнаружены обломки дрона.

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис в эфире программы Латвийского телевидения Rīta panorāma заявил, что эта ночь была неспокойной для подразделений противовоздушной обороны.

«В 02:19 на радарах были зафиксировали признаки приближения к территории Латвии и пересечения ее границы неопознанным воздушным объектом. Это подтвердили и акустические датчики.

Была отправлена наша группа противовоздушной обороны. Предположительно в 02:39 объект сдетонировал в районе деревни Доброчина Краславского края», — рассказал Лещинскис.

В то же время Лещинскис сообщил, что ведется поиск всех деталей дрона для сбора полной картины произошедшего. По его словам, производитель и страна происхождения объекта пока не установлены.

Не единственный инцидент за ночь

Лещинскис также отметил, что это был не единственный инцидент за ночь: около 00:50 датчики зафиксировали, что со стороны Белоруссии влетел объект, который сделал крюк и ушел на территорию России.

На вопрос о том, является ли это скоординированными действиями двух стран-агрессоров, Лещинскис ответил, что скорее всего нет.

«Скорее всего, летательные аппараты сбились с курса или подверглись воздействию средств электромагнитного воздействия при защите каких-то технически важных объектов», — пояснил он.

На вопрос о том, могут ли жители чувствовать себя в безопасности, Лещинскис подчеркнул: «Этот инцидент как раз свидетельствует о том, что никто из нас не может чувствовать себя в полной безопасности, когда в соседних странах идет война. Мы соседняя страна — к сожалению, это так, — и в подобных условиях полную безопасность не может гарантировать никто».

Дальнейшей угрозы безопасности гражданского населения и воздушного пространства Латвии не выявлено.

Лещинскис сообщил, что на восточном приграничье в темное время суток введены временные ограничения воздушного пространства — усиленные ограничения для гражданского воздушного сообщения.

Жители не пострадали, ущерб гражданской инфраструктуре не нанесен. Ведется выяснение обстоятельств произошедшего.

О случившемся уведомлено самоуправление Краславского края.

Министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») в соцсети X сообщил, что в связи с инцидентом прервал рабочий визит в Украину и возвращается в Латвию.