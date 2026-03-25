Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

© LETA 25 марта, 2026 10:57

Беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии, взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Сваринской волости, сообщил агентству ЛЕТА организатор гражданской обороны самоуправления Айварс Белковскис.

УТОЧНЕНО: Президент Эдгар Ринкевич заявил журналистам после встречи с премьер-министром, что это был украинский дрон, который упал на территории Латвии и являлся частью скоординированной Украиной операции против объектов России, сообщает rus.lsm.lv.

Инцидент произошел примерно в километре от Сваринцев. Ближайший к месту происшествия дом находится на расстоянии около 300-400 метров.

Белковскис отметил, что самоуправление было извещено о происшествии быстро, примерно за 15 минут. Он считает сотрудничество служб хорошим и сам присутствует на месте происшествия.

Представитель самоуправления подчеркнул, что жителям ничего не угрожает.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны, Воздушные силы идентифицировали иностранный беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство Латвии из России. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском крае.

На месте происшествия были обнаружены обломки беспилотника. На месте происшествия находятся подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны.

Дальнейшей угрозы безопасности гражданских лиц и воздушному пространству Латвии не выявлено, заявили в министерстве, отметив, что никто из гражданских лиц не пострадал и ущерб гражданской инфраструктуре не нанесен.

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных Вооруженных Сил (НВС) по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что минувшей ночью в 2:19 на радаре был замечен неопознанный летательный аппарат, приближающийся к латвийской границе и пересекающий ее. На место происшествия была направлена группа ПВО.

Дрон взорвался в 2:39 утра недалеко от села Добричина в Краславском крае. Беспилотник взорвался самостоятельно, а не был сбит.

На месте происшествия работают следователи. Лещинскис не стал строить предположения о мощности взрыва, подчеркнув, что ни производитель объекта, ни страна происхождения пока не установлены.

Лещинскис отметил, что в целом ночь была беспокойной для подразделений ПВО - еще до вышеупомянутого инцидента, около полуночи, было зафиксировано, что объект залетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси, совершил небольшой поворот и улетел в сторону России. Туда также прибыла группа ПВО.

Генерал считает, что в данном случае не идет речь о скоординированных действиях двух упомянутых стран против Латвии. Оба дрона отклонились от курса или на них были направлены средства РЭБ, в результате они изменили свою первоначальную траекторию и "полетели туда, куда не должны были".

Лещинскис сказал, что в целом Латвия готова к инцидентам такого типа, но 100% безопасность не может быть гарантирована, "если боевые действия происходят в соседних странах".

Обстоятельства инцидента выясняются. О происшествии проинформировано руководство Краславского края.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что в связи с инцидентом он прервал свой рабочий визит в Украину и возвращается в Латвию.

Премьер-министр Эвика Силиня в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявила, что Украина пережила одну из крупнейших российских атак прошлой ночью.

По словам премьер-министра, на первый взгляд кажется, что беспилотник, упавший в Латвии, мог быть украинским, как и в случае с Литвой.

Силиня отметила, что аналогичный инцидент произошел и в Эстонии, где беспилотник повредил объекты инфраструктуры. Ведется расследование, и следует понимать, что Латвия находится недалеко от военных действий. В условиях частых атак на Украину необходимо учитывать их воздействие на приграничные регионы, поскольку украинские контрмеры сильны, а Латвия расположена недалеко от границы.

Премьер-министр указала, что Россия использует момент, когда внимание всего мира приковано к событиям на Ближнем Востоке.

По словам Силини, беспилотник взорвался примерно в 13 километрах от границы, и мэр Краславы информирован об инциденте. В настоящее время угрозы для жителей нет, но все указывает на необходимость усиления мер защиты, подчеркнула премьер-министр.

 

 

В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич
В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич

Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek
Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek (1)

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном
Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

