Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)

УТОЧНЕНО: Президент Эдгар Ринкевич заявил журналистам после встречи с премьер-министром, что это был украинский дрон, который упал на территории Латвии и являлся частью скоординированной Украиной операции против объектов России, сообщает rus.lsm.lv.

Инцидент произошел примерно в километре от Сваринцев. Ближайший к месту происшествия дом находится на расстоянии около 300-400 метров.

Белковскис отметил, что самоуправление было извещено о происшествии быстро, примерно за 15 минут. Он считает сотрудничество служб хорошим и сам присутствует на месте происшествия.

Представитель самоуправления подчеркнул, что жителям ничего не угрожает.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны, Воздушные силы идентифицировали иностранный беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство Латвии из России. Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв, в Краславском крае.

На месте происшествия были обнаружены обломки беспилотника. На месте происшествия находятся подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной охраны.

Дальнейшей угрозы безопасности гражданских лиц и воздушному пространству Латвии не выявлено, заявили в министерстве, отметив, что никто из гражданских лиц не пострадал и ущерб гражданской инфраструктуре не нанесен.

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных Вооруженных Сил (НВС) по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что минувшей ночью в 2:19 на радаре был замечен неопознанный летательный аппарат, приближающийся к латвийской границе и пересекающий ее. На место происшествия была направлена группа ПВО.

Дрон взорвался в 2:39 утра недалеко от села Добричина в Краславском крае. Беспилотник взорвался самостоятельно, а не был сбит.

На месте происшествия работают следователи. Лещинскис не стал строить предположения о мощности взрыва, подчеркнув, что ни производитель объекта, ни страна происхождения пока не установлены.

Лещинскис отметил, что в целом ночь была беспокойной для подразделений ПВО - еще до вышеупомянутого инцидента, около полуночи, было зафиксировано, что объект залетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси, совершил небольшой поворот и улетел в сторону России. Туда также прибыла группа ПВО.

Генерал считает, что в данном случае не идет речь о скоординированных действиях двух упомянутых стран против Латвии. Оба дрона отклонились от курса или на них были направлены средства РЭБ, в результате они изменили свою первоначальную траекторию и "полетели туда, куда не должны были".

Лещинскис сказал, что в целом Латвия готова к инцидентам такого типа, но 100% безопасность не может быть гарантирована, "если боевые действия происходят в соседних странах".

Обстоятельства инцидента выясняются. О происшествии проинформировано руководство Краславского края.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что в связи с инцидентом он прервал свой рабочий визит в Украину и возвращается в Латвию.

Премьер-министр Эвика Силиня в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 заявила, что Украина пережила одну из крупнейших российских атак прошлой ночью.

По словам премьер-министра, на первый взгляд кажется, что беспилотник, упавший в Латвии, мог быть украинским, как и в случае с Литвой.

Силиня отметила, что аналогичный инцидент произошел и в Эстонии, где беспилотник повредил объекты инфраструктуры. Ведется расследование, и следует понимать, что Латвия находится недалеко от военных действий. В условиях частых атак на Украину необходимо учитывать их воздействие на приграничные регионы, поскольку украинские контрмеры сильны, а Латвия расположена недалеко от границы.

Премьер-министр указала, что Россия использует момент, когда внимание всего мира приковано к событиям на Ближнем Востоке.

По словам Силини, беспилотник взорвался примерно в 13 километрах от границы, и мэр Краславы информирован об инциденте. В настоящее время угрозы для жителей нет, но все указывает на необходимость усиления мер защиты, подчеркнула премьер-министр.