Прошлой ночью украинские дроны атаковали порты России на Балтике

По данным украинских OSINT-аналитиков, поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга", специализирующийся на переработке стабильного газового конденсата - побочного продукта добычи природного газа и нефти, а также отгрузке нефтепродуктов на внешние рынки. От границы с Украиной поселок Усть-Луга находится на расстоянии около 855 км.

В петербургском аэропорту Пулково введены ограничения на полеты, сообщила пресс-служба Росавиации. Всего ограничения затронули шесть аэропортов. В Пулково задержаны около 10 рейсов на вылет. Накануне вечером ограничения в аэропорту уже вводились - они продлились около часа, за это время над регионом был сбит один дрон.

Минобороны России заявило об уничтожении за ночь 389 украинских беспилотников над различными регионами страны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по региону - повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Белгороде и Белгородском районе, зафиксированы перебои с электроснабжением, водой и теплом.