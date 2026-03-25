Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

По последним данным, безопасным он считается лишь в трёх странах. Да — всего три на весь континент.

Это Андорра, Эстония и Исландия. Только они укладываются в строгие нормы по мельчайшим частицам PM2.5 — тем самым, которые незаметно попадают в лёгкие и дальше в кровь.

Все остальные — уже за пределами безопасного уровня.

И дело не в одной причине. В 2025 году Европа пережила один из самых тяжёлых сезонов пожаров: дым дошёл до городов, где его раньше не чувствовали. Добавились пыль из Сахары, выбросы транспорта и промышленности, а также погодные условия, при которых загрязнение «зависает» над регионами.

В результате даже страны с традиционно высоким качеством жизни периодически оказываются в неожиданных рейтингах. Париж и Лондон, например, в отдельные дни попадали в список самых загрязнённых городов мира.

При этом ситуация неравномерная. Где-то показатели улучшаются — например, благодаря переходу на более чистую энергетику. Где-то, наоборот, резко ухудшаются из-за внешних факторов, на которые сложно повлиять.

Но главный эффект уже заметен: граница между «чистым» и «грязным» воздухом в Европе становится всё тоньше.

И если раньше вопрос звучал «где лучше жить», то теперь он всё чаще звучит иначе — где вообще можно спокойно дышать.





