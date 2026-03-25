Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Прошлой ночью в воздушном пространстве Латвии было зафиксировано два появления неопознанных летающих объектов, сказал Лещинскис. Первый инцидент был зафиксирован в 00.51. НВС активировали группу ПВО, которая отправилась на позицию.

Группа находилась в пути, когда, по всем признакам, беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси. Затем беспилотник продолжил движение вдоль латвийско-белорусской границы и двинулся дальше вдоль российской границы, после чего вошел в воздушное пространство России. В общей сложности инцидент длился около 24 минут и завершился в 1:16.

Через некоторое время, примерно в 2:19, было обнаружено, что летающий объект приближается к воздушному пространству Латвии со стороны России. НВС отследили этот объект, но он исчез из поля зрения радара примерно на 20 минут. В то же время акустические датчики показали, что объект продолжает свой полет. НВС активировал группу ПВО, которая отправилась на место происшествия. "Пока группа находилась в пути, объект взорвался в районе Краславы примерно в 2.35", - сказал генерал.

Генерал отметил, что высота полета беспилотника была довольно малой, что объясняет, почему он находился вне зоны действия крупных радиолокационных систем.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что это была специально организованная операция России", - подчеркнул генерал.

Как сообщалось, в Краславском крае, примерно в километре от центра Сваринской волости взорвался беспилотник. Люди и инфраструктура не пострадали.