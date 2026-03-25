Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Редакция PRESS 25 марта, 2026 12:33

LETA

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Прошлой ночью в воздушном пространстве Латвии было зафиксировано два появления неопознанных летающих объектов, сказал Лещинскис. Первый инцидент был зафиксирован в 00.51. НВС активировали группу ПВО, которая отправилась на позицию.

Группа находилась в пути, когда, по всем признакам, беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси. Затем беспилотник продолжил движение вдоль латвийско-белорусской границы и двинулся дальше вдоль российской границы, после чего вошел в воздушное пространство России. В общей сложности инцидент длился около 24 минут и завершился в 1:16.

Через некоторое время, примерно в 2:19, было обнаружено, что летающий объект приближается к воздушному пространству Латвии со стороны России. НВС отследили этот объект, но он исчез из поля зрения радара примерно на 20 минут. В то же время акустические датчики показали, что объект продолжает свой полет. НВС активировал группу ПВО, которая отправилась на место происшествия. "Пока группа находилась в пути, объект взорвался в районе Краславы примерно в 2.35", - сказал генерал.

Генерал отметил, что высота полета беспилотника была довольно малой, что объясняет, почему он находился вне зоны действия крупных радиолокационных систем.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что это была специально организованная операция России", - подчеркнул генерал.

Как сообщалось, в Краславском крае, примерно в километре от центра Сваринской волости взорвался беспилотник. Люди и инфраструктура не пострадали.

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

