Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

В публикации в X Главное командование польских вооружённых сил поблагодарило Бундесвер за поддержку, назвав её «крайне важным жестом сотрудничества в рамках коллективной обороны». Изначально операция была рассчитана до марта 2026 года. Кто сменит немецкий контингент в Мальборке, пока неизвестно.

Развертывание началось в декабре прошлого года в рамках миссии НАТО по усиленной охране воздушного пространства (NATO Enhanced Air Policing). Её цель — усиление защиты восточного фланга альянса на фоне российских действий, включая регулярные полёты вблизи границ и рискованные сближения с самолётами НАТО.

Подобные инциденты регулярно требуют вмешательства авиации альянса. Миссия направлена на контроль воздушного пространства, демонстрацию присутствия и оперативное реагирование в случае угроз.



В течение прошлого года число таких случаев над Балтийским морем, Польшей и странами Балтии заметно выросло. Военные наблюдатели рассматривают эти полёты как демонстрацию силы со стороны Москвы. По их оценке, регулярные вылеты российских самолётов у границ альянса могут быть направлены на проверку готовности НАТО к реагированию.

По данным НАТО, только в 2023 году было совершено более 300 вылетов на перехват российских военных самолётов.

Напряжённая обстановка в Балтийском регионе

Нарушения воздушного пространства стран Балтии фиксируются всё чаще. Менее недели назад, 18 марта, российский военный самолёт ненадолго вошёл в воздушное пространство Эстонии. По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахкны, речь шла об истребителе Су-30, который находился в эстонском воздушном пространстве около минуты. В ответ были подняты самолёты ВВС Италии, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Су-30СМ — двухместный многоцелевой истребитель Воздушно-космических сил России. Он отличается высокой манёвренностью и предназначен как для воздушного боя, так и для ударов по наземным целям.

Оснащённый современными радиолокационными системами и управляемым вооружением, самолёт способен выполнять широкий спектр задач — от разведки до нанесения ударов. В регионе Балтийского моря такие машины регулярно становятся объектом перехвата со стороны авиации НАТО — как при опасных сближениях, так и при сопровождении российских разведывательных самолётов.