Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

Euronews 25 марта, 2026 12:16

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

В публикации в X Главное командование польских вооружённых сил поблагодарило Бундесвер за поддержку, назвав её «крайне важным жестом сотрудничества в рамках коллективной обороны». Изначально операция была рассчитана до марта 2026 года. Кто сменит немецкий контингент в Мальборке, пока неизвестно.

Развертывание началось в декабре прошлого года в рамках миссии НАТО по усиленной охране воздушного пространства (NATO Enhanced Air Policing). Её цель — усиление защиты восточного фланга альянса на фоне российских действий, включая регулярные полёты вблизи границ и рискованные сближения с самолётами НАТО.

Подобные инциденты регулярно требуют вмешательства авиации альянса. Миссия направлена на контроль воздушного пространства, демонстрацию присутствия и оперативное реагирование в случае угроз. 
 
В течение прошлого года число таких случаев над Балтийским морем, Польшей и странами Балтии заметно выросло. Военные наблюдатели рассматривают эти полёты как демонстрацию силы со стороны Москвы. По их оценке, регулярные вылеты российских самолётов у границ альянса могут быть направлены на проверку готовности НАТО к реагированию.

По данным НАТО, только в 2023 году было совершено более 300 вылетов на перехват российских военных самолётов.

Напряжённая обстановка в Балтийском регионе

Нарушения воздушного пространства стран Балтии фиксируются всё чаще. Менее недели назад, 18 марта, российский военный самолёт ненадолго вошёл в воздушное пространство Эстонии. По словам министра иностранных дел страны Маргуса Цахкны, речь шла об истребителе Су-30, который находился в эстонском воздушном пространстве около минуты. В ответ были подняты самолёты ВВС Италии, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Су-30СМ — двухместный многоцелевой истребитель Воздушно-космических сил России. Он отличается высокой манёвренностью и предназначен как для воздушного боя, так и для ударов по наземным целям.

Оснащённый современными радиолокационными системами и управляемым вооружением, самолёт способен выполнять широкий спектр задач — от разведки до нанесения ударов. В регионе Балтийского моря такие машины регулярно становятся объектом перехвата со стороны авиации НАТО — как при опасных сближениях, так и при сопровождении российских разведывательных самолётов.

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

