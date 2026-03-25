Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Марта Завтра: Marita, Mara, Marite
Доступность

Глава Сейма: лозунг «Литва для литовцев» граничит с преступлением

© LETA 25 марта, 2026 11:17

Мир 0 комментариев

Спикер литовского Сейма Юозас Олякас говорит, что лозунг «Литва для литовцев» и подобные высказывания, оскорбляющие другие народы, находятся на грани преступления. Заявление последовало после инцидента с вывешиванием плаката во время празднования 11 марта в Вильнюсе.

«Мне кажется, что подобные высказывания находятся на грани преступления. Это оскорбление других народов, которые прекрасно живут здесь и, на мой взгляд, значительно обогатили и освежили генофонд Литвы», — сказал председатель парламента в эфире радиостанции Ziniu radijas в среду.

По словам Олякаса, данный лозунг неприемлем и оскорбляет караимов, евреев и представителей других национальностей с многолетней историей проживания в Литве.

«Я часто шучу, что когда приезжают гости, одним из национальных блюд в Литве являются кибинай. Но это блюдо караимов, которые прекрасно интегрировались и живут здесь. Неужели мы теперь должны говорить, что караимам нет места в Литве?» — добавил он.

Дискуссии вокруг лозунга возобновились после того, как 11 марта доцент Института международных отношений и политических наук Константинас Андрияускас сорвал плакат «Литва для литовцев» с моста в Вильнюсе, что привело к конфликту с вывесившими баннер лицами.

Полиция Вильнюсского уезда на прошлой неделе начала досудебное расследование по факту возможного нарушения общественного порядка.

Сам Андрияускас в социальной сети Facebook подтвердил, что снял плакат с виадука на улице Чюрлёнё, однако отверг обвинения в использовании нецензурной лексики, порче имущества или применении насилия в отношении владельца плаката.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции
Важно

Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции (1)

Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek
Важно

Моют лестницу, пока Трамп полощет мозги. Как латвийские дипломаты «проспали реальность»: Pietiek (1)

В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич
Важно

В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

Новости Латвии 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Читать
Загрузка

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Всюду жизнь 12:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Читать

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Важно 12:33

Важно 0 комментариев

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Читать

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Читать

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Читать

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

Мир 12:16

Мир 0 комментариев

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Читать

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

7 суперСекретов 12:13

7 суперСекретов 0 комментариев

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

Читать