375 миллионов долларов за тёмную сторону соцсетей: Meta проиграла громкий суд

Редакция PRESS 25 марта, 2026 11:23

Всюду жизнь

Это уже не просто штраф. Это момент, после которого индустрия может проснуться.

375 миллионов долларов — такую сумму обязали выплатить Meta после решения суда в США. И дело здесь не в цифре, а в формулировке: присяжные сочли, что платформы не просто не справились — они вводили пользователей в заблуждение по вопросам безопасности.

За сухими строками — история, от которой становится не по себе. В суде звучали данные о том, как соцсети могли использоваться для контакта с несовершеннолетними. Реальные задержания, реальные операции под прикрытием, реальные попытки встреч.

Отдельный узел — мессенджеры. Зашифрованные переписки, которые должны защищать приватность, одновременно закрывают часть происходящего от контроля. И именно здесь, по версии стороны обвинения, возникла «слепая зона».

Но это не всё. Следствие указало и на другой эффект: огромные потоки автоматических сигналов о нарушениях, которые в итоге теряются в системе и не помогают расследованиям.

Внутренние документы и показания свидетелей добавили напряжения: предупреждения о рисках звучали, но решения принимались иначе.

Компания не согласна. В Meta заявили, что будут обжаловать вердикт и подчеркнули, что вкладывают миллиарды в безопасность пользователей, особенно подростков.

Однако процесс на этом не заканчивается. Впереди — новая фаза, где могут потребовать изменить сами принципы работы платформ: от проверки возраста до ограничения определённых форм общения.

Сам суд длился почти семь недель. На решение присяжным понадобился всего день.

И теперь главный вопрос повис в воздухе: это единичный случай — или начало цепной реакции?

Потому что параллельно в США уже идут и другие дела против крупнейших IT-платформ. И их обвиняют примерно в одном и том же.

Совпадение — или сигнал?

Беспилотник из Украины залетел в воздушное пространство Латвии и взорвался (УТОЧНЕНО)
В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич
Теперь уже непонятно чей дрон врезался в трубу эстонской электростанции
Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке?

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить?

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

