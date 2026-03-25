375 миллионов долларов за тёмную сторону соцсетей: Meta проиграла громкий суд

375 миллионов долларов — такую сумму обязали выплатить Meta после решения суда в США. И дело здесь не в цифре, а в формулировке: присяжные сочли, что платформы не просто не справились — они вводили пользователей в заблуждение по вопросам безопасности.

За сухими строками — история, от которой становится не по себе. В суде звучали данные о том, как соцсети могли использоваться для контакта с несовершеннолетними. Реальные задержания, реальные операции под прикрытием, реальные попытки встреч.

Отдельный узел — мессенджеры. Зашифрованные переписки, которые должны защищать приватность, одновременно закрывают часть происходящего от контроля. И именно здесь, по версии стороны обвинения, возникла «слепая зона».

Но это не всё. Следствие указало и на другой эффект: огромные потоки автоматических сигналов о нарушениях, которые в итоге теряются в системе и не помогают расследованиям.

Внутренние документы и показания свидетелей добавили напряжения: предупреждения о рисках звучали, но решения принимались иначе.

Компания не согласна. В Meta заявили, что будут обжаловать вердикт и подчеркнули, что вкладывают миллиарды в безопасность пользователей, особенно подростков.

Однако процесс на этом не заканчивается. Впереди — новая фаза, где могут потребовать изменить сами принципы работы платформ: от проверки возраста до ограничения определённых форм общения.

Сам суд длился почти семь недель. На решение присяжным понадобился всего день.

И теперь главный вопрос повис в воздухе: это единичный случай — или начало цепной реакции?

Потому что параллельно в США уже идут и другие дела против крупнейших IT-платформ. И их обвиняют примерно в одном и том же.

Совпадение — или сигнал?