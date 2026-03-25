Молнии из вулкана — это реальность! Учёные нашли скрытую причину

Но это не спецэффект. Это реальность. И теперь у неё появилось неожиданное объяснение.

Долгое время учёные понимали процесс только в общих чертах. Пепел в облаке сталкивается, накапливает заряд — и возникает молния. Но был один странный момент.

Вулканический пепел состоит почти из одинаковых частиц. А значит, по логике, им сложно «обмениваться» зарядом. Но в реальности — он возникает.

Теперь выяснилось: дело в почти невидимом слое.

Каждая частица пепла покрыта тончайшей плёнкой углеродных соединений. Она формируется естественно — из окружающей среды. И именно она делает частицы чуть-чуть разными.

Этого оказывается достаточно.

Когда такие частицы сталкиваются, возникает тот самый эффект, знакомый по воздушному шару и волосам — накопление статического электричества. Только в масштабах вулкана.

Дальше включаются другие факторы. По мере подъёма облака температура падает, появляются кристаллы льда. Они усиливают процесс — почти как в грозовых тучах.

В лаборатории всё проверили: даже в максимально «чистых» условиях этот микроскопический слой менял поведение частиц. Причём сильнее, чем влажность или размер.

То есть гигантские молнии в небе могут рождаться из-за… тончайшего налёта на пыли.

И здесь появляется ещё одна деталь, от которой становится чуть не по себе.

Даже в идеально контролируемых условиях поверхности не бывают по-настоящему чистыми. Они всегда чем-то покрыты. И это «что-то» способно менять ход событий.

Иногда — до масштабов неба.