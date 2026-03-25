Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Молнии из вулкана — это реальность! Учёные нашли скрытую причину

Редакция PRESS 25 марта, 2026 14:27

Наука 0 комментариев

Это выглядит как кадр из фильма про конец света. Чёрное облако, взрыв — и вдруг внутри него вспыхивают молнии.

Но это не спецэффект. Это реальность. И теперь у неё появилось неожиданное объяснение.

Долгое время учёные понимали процесс только в общих чертах. Пепел в облаке сталкивается, накапливает заряд — и возникает молния. Но был один странный момент.

Вулканический пепел состоит почти из одинаковых частиц. А значит, по логике, им сложно «обмениваться» зарядом. Но в реальности — он возникает.

Теперь выяснилось: дело в почти невидимом слое.

Каждая частица пепла покрыта тончайшей плёнкой углеродных соединений. Она формируется естественно — из окружающей среды. И именно она делает частицы чуть-чуть разными.

Этого оказывается достаточно.

Когда такие частицы сталкиваются, возникает тот самый эффект, знакомый по воздушному шару и волосам — накопление статического электричества. Только в масштабах вулкана.

Дальше включаются другие факторы. По мере подъёма облака температура падает, появляются кристаллы льда. Они усиливают процесс — почти как в грозовых тучах.

В лаборатории всё проверили: даже в максимально «чистых» условиях этот микроскопический слой менял поведение частиц. Причём сильнее, чем влажность или размер.

То есть гигантские молнии в небе могут рождаться из-за… тончайшего налёта на пыли.

И здесь появляется ещё одна деталь, от которой становится чуть не по себе.

Даже в идеально контролируемых условиях поверхности не бывают по-настоящему чистыми. Они всегда чем-то покрыты. И это «что-то» способно менять ход событий.

Иногда — до масштабов неба.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

Дело «золотых мышей»: Ринкевич заявил о провале всей системы госуправления
Важно

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы
Важно

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (2)

Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки
Эксклюзив

Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

Важно 23:39

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Читать
Загрузка

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

Важно 20:35

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Читать

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

 

 

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Читать

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Животные 19:24

Животные 0 комментариев

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Читать

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Читать

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

Читать

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

Читать