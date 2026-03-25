Инцидент с дроном не был атакой против Эстонии: премьер Кристен Михал

Редакция PRESS 25 марта, 2026 14:30

Мир

Эстония не была целью атаки дрона, который врезался в трубу электростанции Аувере, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, комментируя в среду инцидент с дроном.

"По имеющейся информации, речь идет об украинской контратаке в ответ на российскую агрессию, которая достигла наших границ. И это не первый случай", - сказал Михал, напомнив об украинском беспилотнике, который в августе прошлого года долетел до Эстонии в районе Эльва.

По словам Михала, Украина атаковала порт Приморск, в связи с чем Россия повысила готовность своих вооруженных сил. В свою очередь, Силы обороны Эстонии также повысили уровень готовности и следят за развитием событий.

По словам Михала, целью атак был порт Усть-Луга, откуда Россия экспортирует топливо для финансирования своих атак на Украину. По имеющимся данным, порт был атакован беспилотниками трижды: около 3 часов ночи, около 6 часов утра и в 8 часов утра. В результате этих атак дроны попали и на территорию Эстонии, а в связи с последней волной на телефоны жителей пришло оповещение об опасности. "Это оповещение, безусловно, уместно и необходимо. Его должны были отправить только в регион Ида-Вирумаа, но оно ушло по всей Эстонии, что вызвало некоторую путаницу. Но лучше, чтобы сообщение получили все, чем никто", - сказал Михал.

Из приграничной зоны дрон может долететь до различных энергетических объектов за пару минут. "Нужно быть готовыми к защите, но не стоит питать иллюзий, что мы можем отгородиться стеной от России на границе", - сказал Михал.

Министр внутренних дел Игорь Таро еще раз подчеркнул, что это был дрон, сбившийся с курса и попавший в Эстонию во время атаки на Россию, и Эстония не являлась его целью. Таро заверил, что у людей нет причин для беспокойства и они могут спокойно продолжать заниматься своими повседневными делами.

Таро также опроверг слухи, распространявшиеся в основном в русскоязычных социальных сетях, о том, что дрон якобы был запущен с территории Эстонии. "Речь идет о дронах, запущенных вблизи эстонской границы", - подтвердил Таро.

Министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что в настоящий момент прямой угрозы для Эстонии нет. Он добавил, что ночью дроны также нарушили воздушное пространство Эстонии над морем, в районе Финского залива. "Мы также подняли в воздух истребители воздушной полиции НАТО", - пояснил Певкур для тех, кто мог слышать шум самолетов.

По словам главы Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, это был украинский дрон, который отклонился от курса, возможно, из-за российского радиоэлектронного воздействия. Дрон попал в верхнюю часть трубы, в результате взрыва никто не пострадал. "Если у кого-то есть видеоматериалы о передвижении дрона, Полиция безопасности в них заинтересована", - добавил Паллосон.

Председатель правления компании "Eesti Energia" Андрус Дурейко отметил, что станция Аувере в настоящее время находится в резерве из-за низкой цены на электроэнергию. Степень повреждения верхней части трубы выясняется.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей
К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки
Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки (2)

Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста
Как Латвия ответила на прилет украинского дрона? России заявлена нота протеста (2)

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

