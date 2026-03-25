Инцидент с дроном не был атакой против Эстонии: премьер Кристен Михал

"По имеющейся информации, речь идет об украинской контратаке в ответ на российскую агрессию, которая достигла наших границ. И это не первый случай", - сказал Михал, напомнив об украинском беспилотнике, который в августе прошлого года долетел до Эстонии в районе Эльва.

По словам Михала, Украина атаковала порт Приморск, в связи с чем Россия повысила готовность своих вооруженных сил. В свою очередь, Силы обороны Эстонии также повысили уровень готовности и следят за развитием событий.

По словам Михала, целью атак был порт Усть-Луга, откуда Россия экспортирует топливо для финансирования своих атак на Украину. По имеющимся данным, порт был атакован беспилотниками трижды: около 3 часов ночи, около 6 часов утра и в 8 часов утра. В результате этих атак дроны попали и на территорию Эстонии, а в связи с последней волной на телефоны жителей пришло оповещение об опасности. "Это оповещение, безусловно, уместно и необходимо. Его должны были отправить только в регион Ида-Вирумаа, но оно ушло по всей Эстонии, что вызвало некоторую путаницу. Но лучше, чтобы сообщение получили все, чем никто", - сказал Михал.

Из приграничной зоны дрон может долететь до различных энергетических объектов за пару минут. "Нужно быть готовыми к защите, но не стоит питать иллюзий, что мы можем отгородиться стеной от России на границе", - сказал Михал.

Министр внутренних дел Игорь Таро еще раз подчеркнул, что это был дрон, сбившийся с курса и попавший в Эстонию во время атаки на Россию, и Эстония не являлась его целью. Таро заверил, что у людей нет причин для беспокойства и они могут спокойно продолжать заниматься своими повседневными делами.

Таро также опроверг слухи, распространявшиеся в основном в русскоязычных социальных сетях, о том, что дрон якобы был запущен с территории Эстонии. "Речь идет о дронах, запущенных вблизи эстонской границы", - подтвердил Таро.

Министр обороны Ханно Певкур подтвердил, что в настоящий момент прямой угрозы для Эстонии нет. Он добавил, что ночью дроны также нарушили воздушное пространство Эстонии над морем, в районе Финского залива. "Мы также подняли в воздух истребители воздушной полиции НАТО", - пояснил Певкур для тех, кто мог слышать шум самолетов.

По словам главы Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосона, это был украинский дрон, который отклонился от курса, возможно, из-за российского радиоэлектронного воздействия. Дрон попал в верхнюю часть трубы, в результате взрыва никто не пострадал. "Если у кого-то есть видеоматериалы о передвижении дрона, Полиция безопасности в них заинтересована", - добавил Паллосон.

Председатель правления компании "Eesti Energia" Андрус Дурейко отметил, что станция Аувере в настоящее время находится в резерве из-за низкой цены на электроэнергию. Степень повреждения верхней части трубы выясняется.