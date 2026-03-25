На востоке Латвии пройдут дожди: погода на четверг

В западных и центральных регионах страны ночью ожидаются дожди. Южный ветер стихнет, порывы до 15 метров в секунду сохранятся в начале ночи. Температура воздуха не опустится ниже +1..+6 градусов.

В Селии днем ​​ожидаются дожди, а также во многих районах Латгале и восточной части Видземе. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе он усилится – порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +5...+11 градусов.

В Риге в четверг сквозь облака будет светить солнце, ночью пройдут небольшие дожди. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +5 градусов, а днем ​​будет колебаться около +10 градусов.