Как выселить бывшего мужа из своей квартиры после развода?

«Семь секретов» 26 марта, 2026 11:57

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мы с мужем развелись через суд, так как был спор из-за моей квартиры, которую мне подарили родители перед нашей свадьбой и в которой мы потом жили. Муж хотел получить ее половину. Суд подтвердил, что квартира — мое отдельное имущество, и оставил за мной (в Земельной книге я — единственный собственник). А ту квартиру, которую он купил вместо квартиры своих родителей, признал собственностью мужа. Другого имущества у нас не было. Детей тоже нет. Теперь решение уже в силе, но муж все еще живет в моей квартире и не собирается съезжать в свою, хотя сразу после развода задекларировался у друга. Говорит, что не может расторгнуть договор с жильцами, которым стал сдавать квартиру. Иначе ему придется платить им неустойку. Но разве это повод не съезжать? Я могу его выселить?

Статья 994 Гражданского закона устанавливает, что собственником недвижимости признается только лицо, записанное таковым в Земельной книге. Согласно статье 927 закона, собственность — это право владеть и пользоваться вещью, извлекать из нее выгоду и требовать ее обратно от любого третьего лица посредством иска об истребовании имущества. Поскольку в Земельной книге вы указаны как единственный собственник подаренной родителями квартиры, вы вправе разрешать или запрещать проживание в ней.

Проживание в квартире без вашего согласия

Если после развода вы не заключали с бывшим мужем договор пользования квартирой, не давали ему разрешения на проживание и суд не установил его право жить в квартире, то его пребывание является неправомерным пользованием чужой недвижимостью. И то, что расторжение договора с жильцами его однокомнатной квартиры якобы создаст обязательство по выплате неустойки, тоже не дает ему права проживать у вас, так как это его личные обязательства и риск в отношении его собственной недвижимости.

Как требовать освобождения квартиры

Учитывая вышеизложенное, а также вступившее в силу решение суда о разводе и разделе имущества, вы вправе требовать освобождения квартиры и устранения нарушения права собственности.

Рекомендуем направить бывшему мужу письмо с требованием освободить квартиру, упомянув вступившее в силу судебное решение о разводе и разделе имущества, указать, что пребывание в квартире без вашего согласия является нарушением права собственности и что в случае невыполнения требования об освобождении квартиры (например, в течение 7-14 дней с момента получения вашего требования), вы будете вынуждены обратиться в суд.

Требование лучше отправить заказным письмом с уведомлением о вручении. Отправка такого письма не является юридически обязательным действием перед тем, как обращаться в суд, но послужит для суда доказательством проживания бывшего мужа в вашей квартире без правового основания, зафиксирует требование и продемонстрирует суду вашу добросовестность в попытке решить вопрос досудебным путем.

Если муж проигнорирует письмо, вы вправе обратиться в суд с иском о выселении. К иску необходимо приложить копию решения суда о разводе и разделе имущества, письмо с требованием освободить квартиру (а также квиток о вручении письма), фотографии квартиры, свидетельствующие о проживании мужа в квартире, любую переписку (например, SMS-сообщения, переписку по электронной почте) или документы, подтверждающие отказ бывшего мужа покинуть квартиру. 

После того как решение суда вступит в законную силу, вам необходимо будет получить исполнительный лист и обратиться с ним к судебному исполнителю для принудительного исполнения решения суда.

Можно ли выселить без суда

Обращаем внимание, что не стоит заниматься выселением самостоятельно (например, менять замки, выносить из квартиры вещи бывшего мужа, блокировать доступ в квартиру). Любые действия по принудительному выселению без решения суда или участия судебного исполнителя могут быть квалифицированы как самоуправство и повлечь гражданскую и уголовную ответственность (например, бывший муж может заявить о пропаже или порче своих вещей и т. п.).

Добровольный выезд

Если бывший муж решит съехать добровольно после получения вашего письма, рекомендуем составить акт, зафиксировав в нем, что бывший муж покидает квартиру, что он забрал все принадлежащие ему вещи и что претензий к их составу и состоянию он не имеет. При желании вы можете сделать фотофиксацию, чтобы предупредить возможные претензии.

Можно также зафиксировать состояние квартиры и наличие или отсутствие взаимных претензий. Акт подписывается обеими сторонами, и указывается дата его составления. Рекомендуем для составления акта обратиться к юристу. Вы можете также пригласить двух свидетелей.

Принудительное выселение 

Если выселение происходит с помощью судебного исполнителя, то акт составит он сам. После подписания акта судебный исполнитель передаст квартиру вам. В такой ситуации нет необходимости составлять отдельный акт самостоятельно, однако вы можете присутствовать при выселении, проверить состояние квартиры и убедиться, что ваш бывший муж не забрал то, что ему не принадлежит.

Обращаем внимание, что если в решении суда о разводе и разделе имущества указано не только то, что квартира принадлежит вам, но и то, что бывший муж не имеет прав на вашу квартиру и должен ее освободить, то можно не начинать новый судебный процесс (о выселении).

В этом случае вы можете запросить в суде, который вынес решение о разводе и разделе имущества, исполнительный лист и сразу обратиться с ним к судебному исполнителю, чтобы начать процедуру принудительного выселения. 

Необходима более подробная консультация юриста или адвоката.

Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными
Ошибочка на миллионы. Данные о доплатах чиновников Госканцелярии оказались неверными

По информации LETA, Министерство финансов выявило существенные расхождения в данных Государственной канцелярии о вознаграждениях и потребовало их устранить.

По данным Firmas.lv, обувной ритейлер SIA «Euroskor Latvijā» начал процесс ликвидации. Решение приняли участники компании 19 марта, а процедура официально стартовала 25 марта.

Одной из ключевых государственных задач сегодня является ускоренное укрепление энергонезависимости. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня в соцсетях. По её словам, события последних недель на Ближнем Востоке вновь обострили вопрос цен на энергоресурсы.

Швеция наращивает готовность к потенциальным кризисным ситуациям, призывая жителей запастись продуктами питания, топливом и наличными деньгами. Вопрос о том, следует ли жителям Латвии поступить так же, пишет nra.lv со ссылкой на «Пресс-клуб» на телеканале TV24, .

В Будапеште прошла встреча политической группы «Европейские патриоты», на которой правые политики из разных стран выразили поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне выборов. В мероприятии участвовал и лидер партии «Латвия на первом месте» Айнар Шлесерс.

В среду вечером в Пардаугаве около 2200 клиентов компании Sadales tīkls остались без электричества — причиной стала крыса, проникшая в электроустановку, сообщает Sadales tīkls.

С 1 июля в Кулдиге вводят туристический сбор — решение приняла Кулдигская краевая дума в четверг, об этом сообщает LETA. Платить будут гости, которые останавливаются в туристических местах размещения в городе.

