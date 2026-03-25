Председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис и министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс не исключают, что проблемы могут коснуться Электронного онлайн-реестра избирателей. По словам Звиедриса, сейчас нет признаков того, что система не будет работать, однако предусмотрены сценарии действий на случай сбоя.

«Худшее, что может произойти, если не будут изменены законы, — это то, что результатов выборов придётся ждать дольше, возможно, несколько дней или даже неделю», — заявил Марис Звиедрис.

Чударс подтвердил наличие такого риска, отметив, что модернизация систем проводится в рамках действующего контракта. Вопрос вызывает возможная неспособность конкретного подрядчика выполнить обязательства.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, ознакомившись с информацией EPPO, подчеркнул, что обнародованные данные вызывают вопросы о безопасности выборов и надёжности подсчёта голосов. Он призвал рассмотреть возможность ручного подсчёта, не полагаясь исключительно на IT-системы.

В рамках расследования задержана 21 персона, в том числе государственные должностные лица. Под арестом находятся специалист по госзакупкам Айнар Бидерс, бывший директор Государственного агентства цифрового развития Йорен Лиопа и предприниматель Айгарс Церусс. Следствие полагает, что организованная группа могла заранее определить победителей как минимум в шести проектах.

По данным EPPO, отдельные проекты могут создавать потенциальные риски для государственной безопасности, поскольку связаны с избирательными и демократическими процедурами.