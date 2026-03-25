Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 23:39

Важно 1 комментариев

LETA

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис и министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс не исключают, что проблемы могут коснуться Электронного онлайн-реестра избирателей. По словам Звиедриса, сейчас нет признаков того, что система не будет работать, однако предусмотрены сценарии действий на случай сбоя.

«Худшее, что может произойти, если не будут изменены законы, — это то, что результатов выборов придётся ждать дольше, возможно, несколько дней или даже неделю», — заявил Марис Звиедрис.
Чударс подтвердил наличие такого риска, отметив, что модернизация систем проводится в рамках действующего контракта. Вопрос вызывает возможная неспособность конкретного подрядчика выполнить обязательства.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, ознакомившись с информацией EPPO, подчеркнул, что обнародованные данные вызывают вопросы о безопасности выборов и надёжности подсчёта голосов. Он призвал рассмотреть возможность ручного подсчёта, не полагаясь исключительно на IT-системы.

В рамках расследования задержана 21 персона, в том числе государственные должностные лица. Под арестом находятся специалист по госзакупкам Айнар Бидерс, бывший директор Государственного агентства цифрового развития Йорен Лиопа и предприниматель Айгарс Церусс. Следствие полагает, что организованная группа могла заранее определить победителей как минимум в шести проектах.

По данным EPPO, отдельные проекты могут создавать потенциальные риски для государственной безопасности, поскольку связаны с избирательными и демократическими процедурами.

Комментарии (1)
Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи (1)

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

