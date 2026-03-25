Осторожно, волки! Хищники загрызли целое стадо в Лимбажском крае

По словам фермера, хищники уничтожили весь недавно приобретённый скот. Министр земледелия Армандс Краузе также подтвердил в социальной сети X, что на ферме были убиты все закупленные осенью животные.
«Этот случай показывает, насколько важно своевременно реагировать на присутствие хищников и следить за их численностью», — заявил министр земледелия Армандс Краузе.
Он призвал жителей сообщать о замеченных волках, их следах или нападениях через приложение «Mednis», чтобы власти могли точнее оценивать ситуацию и принимать решения.
По данным «Firmas.lv», хозяйство «Упесмарциеми» зарегистрировано в 2020 году, его единственным владельцем является Томс Арнавс.
Tas, kas noticis saimniecībā Upesmārciemi , ir smags un sāpīgs gadījums. Vilki ir nokoduši visas rudenī iegādātās jaunaites un teķus.— Armands Krauze (@ArmandsKrauze) March 25, 2026
Šādi gadījumi parāda, cik svarīgi ir laikus reaģēt uz plēsēju klātbūtni un sekot to skaitam. Tāpēc aicinu ikvienu – ja redzat vilkus, to pēdas…