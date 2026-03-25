Рижский зоопарк уйдет в леса. Все ради гор в проекте «Гималаи»

Перед объединением в уставный капитал зоопарка вложат 1 450 000 евро. Эти средства выделят из резервного фонда, чтобы обеспечить финансовую устойчивость до завершения реорганизации.

Как ранее отмечали представители самоуправления, проект «Гималаи» требует срочного старта. Его стоимость оценивается в 8,35 миллиона евро. После принятия решения строительные работы могут начаться уже в апреле.

В новой экспозиции планируется разместить снежного леопарда, гималайского чёрного медведя, манула, такина, кианга и других животных и птиц. Этот этап станет первым шагом в преобразовании зоопарка в современный биопарк.

Рижский зоопарк остаётся самой небольшой муниципальной компанией. Ежегодно он получает около 1,8 миллиона евро из бюджета Риги, ещё примерно 0,5 миллиона выделяет государство, остальное — доходы от билетов.

Зоопарк посещают около 300 000 человек в год.

По данным «Firmas.lv», оборот «Рижских лесов» в 2024 году составил 21,49 миллиона евро, прибыль — около 2 миллионов евро. У зоопарка за тот же период оборот достиг 5,42 миллиона евро, прибыль — 14 828 евро.