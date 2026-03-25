Дело «золотых мышей»: Ринкевич заявил о провале всей системы госуправления (4)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 17:04

Важно 4 комментариев

Президент Латвии Ринкевич резко раскритиковал систему государственной службы на фоне расследования о возможных махинациях в IT-закупках на сумму 1,5 миллиона евро, сообщает агентство LETA.

По его словам, проблема носит системный характер и выходит далеко за рамки одного дела. Президент отметил, что в госуправлении сформировалась замкнутая среда, где ответственность размывается.

«Чиновники не должны быть настолько неприкасаемыми, что их почти невозможно сдвинуть с места», — заявил президент Латвии Ринкевич.

Он подчеркнул, что даже при переводе на другие должности такие сотрудники продолжают работать в системе, что подрывает доверие к государственным институтам.

«В государственной службе есть своего рода каста неприкасаемых, которая вращается сама по себе, и так быть не должно», — добавил Ринкевич.

Президент выразил сомнение, что нынешний Сейм и правительство смогут провести необходимую реформу государственной службы.

Ринкевич также сообщил, что обсуждал ситуацию с европейским прокурором Гатисом Дониксом и главой СГБ Эгилсом Звиедрисом. По его словам, речь идёт не только о закупках, но и о более широких рисках для государственных систем.

Отдельно он поддержал инициативу срочно внести изменения в избирательное законодательство и вернуться к ручному подсчёту голосов как к мере повышения доверия.

В рамках дела уже задержан 21 человек, включая чиновников. Среди них — специалист по закупкам Айнарс Бидерс, бывший глава Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопс и руководитель группы компаний «Corporate Solutions» Айгарс Церусс.

Следствие полагает, что организованная группа могла заранее распределять победителей в государственных тендерах, финансируемых из средств ЕС, а полученная прибыль делилась между участниками схемы.

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

