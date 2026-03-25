По его словам, проблема носит системный характер и выходит далеко за рамки одного дела. Президент отметил, что в госуправлении сформировалась замкнутая среда, где ответственность размывается.

«Чиновники не должны быть настолько неприкасаемыми, что их почти невозможно сдвинуть с места», — заявил президент Латвии Ринкевич.

Он подчеркнул, что даже при переводе на другие должности такие сотрудники продолжают работать в системе, что подрывает доверие к государственным институтам.

«В государственной службе есть своего рода каста неприкасаемых, которая вращается сама по себе, и так быть не должно», — добавил Ринкевич.

Президент выразил сомнение, что нынешний Сейм и правительство смогут провести необходимую реформу государственной службы.

Ринкевич также сообщил, что обсуждал ситуацию с европейским прокурором Гатисом Дониксом и главой СГБ Эгилсом Звиедрисом. По его словам, речь идёт не только о закупках, но и о более широких рисках для государственных систем.

Отдельно он поддержал инициативу срочно внести изменения в избирательное законодательство и вернуться к ручному подсчёту голосов как к мере повышения доверия.

В рамках дела уже задержан 21 человек, включая чиновников. Среди них — специалист по закупкам Айнарс Бидерс, бывший глава Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопс и руководитель группы компаний «Corporate Solutions» Айгарс Церусс.

Следствие полагает, что организованная группа могла заранее распределять победителей в государственных тендерах, финансируемых из средств ЕС, а полученная прибыль делилась между участниками схемы.