«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

Редакция PRESS 25 марта, 2026 17:55

Мир 0 комментариев

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что агентство приостанавливает развитие Gateway, несмотря на участие международных партнёров, включая Европейское космическое агентство. Ранее проект критиковали как избыточный и отвлекающий ресурсы от ключевых задач.

«Мы планируем перенаправить ресурсы и использовать возможности партнёров для достижения новых целей», — заявил глава NASA Джаред Айзекман.

При этом стратегическая цель программы Artemis остаётся прежней — возвращение астронавтов США на Луну к 2028 году. Из-за недовольства темпами миссий NASA планирует уже в следующем году провести дополнительный тренировочный полёт на орбите Земли.

Изменения коснулись и миссий: полёт вокруг Земли теперь обозначен как Artemis 3, а высадка двух астронавтов на Луну — как Artemis 4.

Ранее сообщалось, что запуск миссии Artemis 2 запланирован на 1 апреля. В экипаж войдут три американских и один канадский астронавт — это будет первый пилотируемый облёт Луны с 1972 года. Старт уже переносился из-за технических проблем, включая сложности с заправкой ракеты SLS.

Планы США частично зависят от частных компаний. Контракты на доставку астронавтов на Луну получили компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

На фоне этих изменений Китай продолжает готовить собственную пилотируемую миссию на Луну, которую планирует реализовать не позднее 2030 года.

