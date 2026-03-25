По словам Мейстерса, в обществе до сих пор идут споры о том, что уголовное дело якобы направлено «не против тех лиц», а бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис стал «козлом отпущения». Генпрокурор с такой оценкой не согласился.

«Я абсолютно поддерживаю решение прокурора по этому уголовному делу, и прокуроры продемонстрировали хребет - независимый и твёрдый», - заявил Арминс Мейстерс.

Он напомнил, что в ходе расследования менялись прокуроры, а само дело изымалось из производства Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. По его словам, это не повлияло на итоговый подход прокуратуры, которая руководствовалась только законом и доказательствами.

Мейстерс считает, что в этом деле был достигнут единственно логичный вывод: прямую ответственность несёт тот чиновник, который отвечал за расходование бюджетных средств и принимал решения о том, кто, когда и куда летит.

Речь идёт о Янисе Цитсковскисе. Он обвиняется в неисполнении обязанностей должностного лица, что повлекло тяжёлые последствия. По версии прокуратуры, в четырёх зарубежных командировках премьер-министра незаконно были заказаны и оплачены пять специальных чартерных рейсов, хотя делегация могла лететь регулярными коммерческими рейсами.

Следствие считает, что из-за этого государству был причинён ущерб в размере 89 382,90 евро. Именно эта сумма, по оценке прокуратуры, могла быть сэкономлена без дополнительных расходов на ночёвки.

При этом в ходе досудебного процесса проверялась и возможная ответственность самого бывшего премьера, а также других чиновников и сотрудников Государственной канцелярии и бюро премьер-министра. Однако в итоге прокуратура пришла к выводу, что именно руководитель канцелярии отвечал за законность и целесообразность использования бюджетных средств.

Сам Цитсковскис ранее утверждал, что решения по конкретным рейсам принимало бюро премьера, а Государственной канцелярии потом пришлось объясняться с прокуратурой, Государственным контролем и СМИ.

Суд по этому делу должен начаться 7 апреля в Рижском городском суде.