Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника? (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 18:17

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

По словам Мейстерса, в обществе до сих пор идут споры о том, что уголовное дело якобы направлено «не против тех лиц», а бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис стал «козлом отпущения». Генпрокурор с такой оценкой не согласился.

«Я абсолютно поддерживаю решение прокурора по этому уголовному делу, и прокуроры продемонстрировали хребет - независимый и твёрдый», - заявил Арминс Мейстерс.

Он напомнил, что в ходе расследования менялись прокуроры, а само дело изымалось из производства Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. По его словам, это не повлияло на итоговый подход прокуратуры, которая руководствовалась только законом и доказательствами.

Мейстерс считает, что в этом деле был достигнут единственно логичный вывод: прямую ответственность несёт тот чиновник, который отвечал за расходование бюджетных средств и принимал решения о том, кто, когда и куда летит.

Речь идёт о Янисе Цитсковскисе. Он обвиняется в неисполнении обязанностей должностного лица, что повлекло тяжёлые последствия. По версии прокуратуры, в четырёх зарубежных командировках премьер-министра незаконно были заказаны и оплачены пять специальных чартерных рейсов, хотя делегация могла лететь регулярными коммерческими рейсами.

Следствие считает, что из-за этого государству был причинён ущерб в размере 89 382,90 евро. Именно эта сумма, по оценке прокуратуры, могла быть сэкономлена без дополнительных расходов на ночёвки.

При этом в ходе досудебного процесса проверялась и возможная ответственность самого бывшего премьера, а также других чиновников и сотрудников Государственной канцелярии и бюро премьер-министра. Однако в итоге прокуратура пришла к выводу, что именно руководитель канцелярии отвечал за законность и целесообразность использования бюджетных средств.

Сам Цитсковскис ранее утверждал, что решения по конкретным рейсам принимало бюро премьера, а Государственной канцелярии потом пришлось объясняться с прокуратурой, Государственным контролем и СМИ.

Суд по этому делу должен начаться 7 апреля в Рижском городском суде.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки (2)

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (2)

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

