Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Новое исследование показало: эти, казалось бы, обычные животные способны превращать реки в мощные «ловушки» для углекислого газа.

Секрет — в плотинах.

Когда бобры строят свои дамбы, обычный ручей меняется до неузнаваемости. Вода замедляется, разливается, образуются болота. И именно здесь начинается самое интересное.

Такие участки начинают активно «захватывать» углерод.

За 13 лет один такой бобровый ландшафт в Швейцарии накопил более тысячи тонн углерода. Это в разы больше, чем аналогичные территории без бобров.

Причём эффект не косметический — он меняет саму логику движения углерода в природе. Вода течёт медленнее, осадки накапливаются, органика не уходит дальше по течению, а остаётся и «запирает» CO₂.

Есть и парадокс.

Летом такие территории могут временно выбрасывать углекислый газ — когда вода отступает и открываются отложения. Но в течение года баланс остаётся положительным: накопление значительно превышает выбросы.

Даже метан, которого обычно боятся в болотах, здесь оказался минимальным.

И ещё одна деталь, которая меняет масштаб.

Если распространить этот эффект на все подходящие территории, бобры могут компенсировать до 1–2% годовых выбросов целой страны — без технологий, инвестиций и сложных решений.

Просто за счёт своей природы.

На фоне сложных климатических стратегий это выглядит почти слишком просто.

Но именно поэтому звучит неожиданно:

возможно, часть ответа на климат лежит не в новых технологиях — а в старых инстинктах.