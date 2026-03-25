Мать-монстр 7 лет превращала дочь в «живой труп» ради донатов! (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2026 17:46

Всюду жизнь 1 комментариев

Шокирующая история случилась под Варшавой: пока вся Польша рыдала над фотографиями «редкой болезни» маленькой девочки, ее мать методично выжигала ребенку лицо кислотой. Правда оказалась страшнее любого триллера.

С 2017 года соцсети Моники Б. напоминали сводки из ада. Женщина публиковала жуткие кадры своей дочери: сочащиеся раны, страшные ожоги, некроз тканей. Мать уверяла врачей и подписчиков — у малышки редчайшая генетическая болезнь, на лечение которой нужны миллионы.

Сердобольные люди несли деньги пачками, а врачи разводили руками — симптомы не поддавались никакой логике.

Секрет «ужасной болезни» раскрыли эксперты. Выяснилось, что Моника годами тайно наносила на нежную кожу ребенка токсичное вещество. Она буквально заживо растворяла лицо собственной дочери. Итог зверства — девятилетняя девочка навсегда лишилась части правого уха.

 Психиатры вынесли вердикт — делегированный синдром Мюнхгаузена. Это состояние, при котором опекун калечит подопечного, чтобы купаться в лучах жалости и внимания. Но суд добавил к этому еще один мотив — алчность.

На суде Моника Б. держалась хладнокровно. Свою вину она так и не признала, цинично заявив, что незаживающие язвы на лице дочери — это результат «обычной гигиены».

Приговор Окружного суда в Седльцах был суров:

15 лет тюремного заключения.
100 000 злотых компенсации пострадавшей дочери.
Пожизненный запрет на работу с детьми.
Запрет приближаться к ребенку ближе чем на 50 метров в течение 10 лет.

Как только «заботливую» мать изолировали, произошло «чудо». Без медицинских светил и дорогостоящих лекарств раны у девочки затянулись сами собой. Сейчас ребенок живет в новой семье, ходит в школу и наконец-то знает, что такое жизнь без боли. К сожалению, шрамы на лице и в душе останутся с ней навсегда.

Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки
Из «баронов» в «короли улиц»: среди многоэтажек Риги плодятся платные парковки

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы
Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей
К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года (1)

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи (1)

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы (1)

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта (1)

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей (1)

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника? (1)

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию (1)

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

