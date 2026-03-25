С 2017 года соцсети Моники Б. напоминали сводки из ада. Женщина публиковала жуткие кадры своей дочери: сочащиеся раны, страшные ожоги, некроз тканей. Мать уверяла врачей и подписчиков — у малышки редчайшая генетическая болезнь, на лечение которой нужны миллионы.

Сердобольные люди несли деньги пачками, а врачи разводили руками — симптомы не поддавались никакой логике.

Секрет «ужасной болезни» раскрыли эксперты. Выяснилось, что Моника годами тайно наносила на нежную кожу ребенка токсичное вещество. Она буквально заживо растворяла лицо собственной дочери. Итог зверства — девятилетняя девочка навсегда лишилась части правого уха.

Психиатры вынесли вердикт — делегированный синдром Мюнхгаузена. Это состояние, при котором опекун калечит подопечного, чтобы купаться в лучах жалости и внимания. Но суд добавил к этому еще один мотив — алчность.



На суде Моника Б. держалась хладнокровно. Свою вину она так и не признала, цинично заявив, что незаживающие язвы на лице дочери — это результат «обычной гигиены».

Приговор Окружного суда в Седльцах был суров:

15 лет тюремного заключения.

100 000 злотых компенсации пострадавшей дочери.

Пожизненный запрет на работу с детьми.

Запрет приближаться к ребенку ближе чем на 50 метров в течение 10 лет.



Как только «заботливую» мать изолировали, произошло «чудо». Без медицинских светил и дорогостоящих лекарств раны у девочки затянулись сами собой. Сейчас ребенок живет в новой семье, ходит в школу и наконец-то знает, что такое жизнь без боли. К сожалению, шрамы на лице и в душе останутся с ней навсегда.