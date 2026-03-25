Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

По данным 360 Ziņas, взрыв был настолько мощным, что его отчётливо слышали и в Свариньском селе примерно в километре от места падения. От ударной волны задрожали дома, у одного здания сорвало водосточную трубу.

Жители признаются, что привыкли к военному присутствию в приграничье, однако эта ночь стала особенно тревожной. Библиотекарь Свариней Людмила рассказала, что люди проснулись около трёх часов ночи и долго не понимали, что произошло.

Главное беспокойство вызвало отсутствие официальной информации. До утра люди не получили ни одного сообщения системы шūnapraide — ни предупреждения о дроне, ни запрета приближаться к месту происшествия. О случившемся многие узнали из СМИ.

Председатель Краславского края Гунарс Упениекс раскритиковал работу системы оповещения. По его словам, в подобных ситуациях информация должна поступать оперативно, а не спустя несколько часов.

Упениекс напомнил, что в приграничных районах мобильная связь часто работает нестабильно. Уже много лет обсуждается необходимость установки стационарных сирен, которые могли бы служить надёжным способом предупреждения, когда другие системы не срабатывают.

По словам главы самоуправления, жители восприняли случившееся по-разному: кто-то отнёсся с юмором, другие были серьёзно напуганы. Тем, кто испытал сильный стресс, при необходимости будет оказана психологическая помощь.

На месте продолжают работать представители Земессардзе и Государственной полиции, которые собирают доказательства и обеспечивают безопасность района.