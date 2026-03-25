Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

Редакция PRESS 25 марта, 2026 20:35

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

По данным 360 Ziņas, взрыв был настолько мощным, что его отчётливо слышали и в Свариньском селе примерно в километре от места падения. От ударной волны задрожали дома, у одного здания сорвало водосточную трубу.

Жители признаются, что привыкли к военному присутствию в приграничье, однако эта ночь стала особенно тревожной. Библиотекарь Свариней Людмила рассказала, что люди проснулись около трёх часов ночи и долго не понимали, что произошло.

Главное беспокойство вызвало отсутствие официальной информации. До утра люди не получили ни одного сообщения системы шūnapraide — ни предупреждения о дроне, ни запрета приближаться к месту происшествия. О случившемся многие узнали из СМИ.

Председатель Краславского края Гунарс Упениекс раскритиковал работу системы оповещения. По его словам, в подобных ситуациях информация должна поступать оперативно, а не спустя несколько часов.

Упениекс напомнил, что в приграничных районах мобильная связь часто работает нестабильно. Уже много лет обсуждается необходимость установки стационарных сирен, которые могли бы служить надёжным способом предупреждения, когда другие системы не срабатывают.

По словам главы самоуправления, жители восприняли случившееся по-разному: кто-то отнёсся с юмором, другие были серьёзно напуганы. Тем, кто испытал сильный стресс, при необходимости будет оказана психологическая помощь.

На месте продолжают работать представители Земессардзе и Государственной полиции, которые собирают доказательства и обеспечивают безопасность района.

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

