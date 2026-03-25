Сейм одобрил закон о создании Рижской филармонии. Прикидочная цена — 63 миллиона

Редакция PRESS 25 марта, 2026 16:49

Сейм поддержал создание Национального концертного зала «Рижская филармония», сообщает агентство LETA. Законопроект одобрен в третьем чтении Комиссией Сейма по образованию, культуре и науке.

Концертный зал планируется создать на базе Рижского конгресс-холла — его перестроят и расширят. Объекту присвоят статус национального интереса, что позволит установить особый правовой режим для строительства, эксплуатации и управления.

Проект реализуют Рижская дума совместно с Министерством культуры. До 31 декабря этого года самоуправление должно завершить разработку строительного проекта и представить смету на согласование. Как ранее сообщала Рижская дума, договор на проектирование уже заключён.

Разработку проекта профинансирует Министерство культуры из государственного бюджета, а строительные работы — Рижская дума. Кабинет министров определит порядок компенсации вложений муниципалитету.

Сроки проекта уже обозначены: концертный зал должен быть введён в эксплуатацию не позднее чем через четыре года после принятия правительством решения о финансировании.

По оценке архитекторов, основанной на ценах 2023 года, стоимость проекта может составить около 61,3 миллиона евро.

Контроль за строительством будет осуществлять специальный совет с участием представителей Министерства культуры, Рижской думы, Латвийского национального симфонического оркестра, архитектурного сообщества и приглашённых экспертов.

После завершения строительства концертный зал передадут в долгосрочное пользование Министерству культуры, которое будет отвечать за его эксплуатацию и содержание.

Выборы в Сейм тоже украли? Скандал с IT-закупками ставит под удар выборы 2026 года

В Латвии разгорается крупный скандал вокруг IT-закупок, который может затронуть подготовку к выборам Сейма 2026 года. Как сообщает программа Latvijas Televīzija «de facto», расследование Европейской прокуратуры касается проектов на сумму до 1,5 миллиона евро. Речь идёт о возможных махинациях при распределении контрактов, финансируемых из средств Европейского фонда регионального развития.

Телефоны молчали, взрыв дрона вызвал тревогу в Доброцине. Помогут психологи

В посёлке Доброцина произошла авария и взрыв украинского беспилотника, залетевшего со стороны России. Сильный хлопок в ночи заставил местных жителей задать самый тревожный вопрос — не началась ли война.

Силиня вызвала скандал советом пересесть всем на автобусы

Совет премьер-министра Латвии Эвики Силини чаще пользоваться общественным транспортом на фоне роста цен на топливо вызвал резкую реакцию в обществе. Заявление прозвучало как п

 

 

Бобры «запирают» CO₂ в реках — учёные не ожидали такого эффекта

Пока люди спорят о климате, бобры молча делают работу.

К вам летит какой-то дрон: что делать? Инструкция для жителей

Портал sargs.lv опубликовал рекомендации для жителей Латвии о том, как действовать в случае инцидента с беспилотником, сообщает агентство LETA. Поводом стали случаи попадания военных дронов в воздушное пространство страны за последние месяцы.

Почему в деле «летучего Кариньша» обвиняют только одного чиновника?

Генеральный прокурор Арминс Мейстерс заявил, что в деле о служебных перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша прокуроры действовали независимо и не поддались давлению. Об этом сообщает агентство LETA.

«За 20 миллиардов — на Луну». NASA меняет траекторию

NASA намерено вложить 20 миллиардов долларов (около 17,3 миллиарда евро) в создание базы на поверхности Луны и отказаться от проекта орбитальной станции Gateway в его нынешнем виде, сообщает агентство LETA.

