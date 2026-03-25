Сейм одобрил закон о создании Рижской филармонии. Прикидочная цена — 63 миллиона

Концертный зал планируется создать на базе Рижского конгресс-холла — его перестроят и расширят. Объекту присвоят статус национального интереса, что позволит установить особый правовой режим для строительства, эксплуатации и управления.

Проект реализуют Рижская дума совместно с Министерством культуры. До 31 декабря этого года самоуправление должно завершить разработку строительного проекта и представить смету на согласование. Как ранее сообщала Рижская дума, договор на проектирование уже заключён.

Разработку проекта профинансирует Министерство культуры из государственного бюджета, а строительные работы — Рижская дума. Кабинет министров определит порядок компенсации вложений муниципалитету.

Сроки проекта уже обозначены: концертный зал должен быть введён в эксплуатацию не позднее чем через четыре года после принятия правительством решения о финансировании.

По оценке архитекторов, основанной на ценах 2023 года, стоимость проекта может составить около 61,3 миллиона евро.

Контроль за строительством будет осуществлять специальный совет с участием представителей Министерства культуры, Рижской думы, Латвийского национального симфонического оркестра, архитектурного сообщества и приглашённых экспертов.

После завершения строительства концертный зал передадут в долгосрочное пользование Министерству культуры, которое будет отвечать за его эксплуатацию и содержание.